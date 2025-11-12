Super Adorni: qué facultades y cajas suma como nuevo jefe de Gabinete

Manuel Adorni juró como jefe de Gabinete de Ministros el 5 de noviembre, en reemplazo de Guillermo Francos. Su designación se dio en el marco de una reorganización del gobierno de Javier Milei, con el anuncio de una nueva etapa marcada por reformas estructurales y aprovechando el envión del triunfo libertario en las elecciones legislativas nacionales.

El ex vocero presidencial puso énfasis en un “carácter federal” de la gestión. “No va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso”, declaró. En ese contexto, el traslado de “cajas” implica que Adorni deberá administrar no sólo la coordinación política sino también la gestión operativa y financiera de esos fondos, lo que lo coloca como un actor clave en la ejecución del plan de gobierno.

Con su nombramiento y los cambios normativos adoptados mediante el decreto 793/2025, la Jefatura de Gabinete asume nuevas competencias y control sobre áreas que antes dependían de otros ministerios o secretarías. Entre las principales facultades están la coordinación del Gabinete Nacional, encargado de articular la labor de los distintos ministros del Poder Ejecutivo y, mediante el decreto 793/2025, se suprimió la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, transfiriendo sus competencias, personal, bienes y compromisos al ámbito de la nueva área.

Esto implica que Adorni tendrá, bajo su órbita, la elaboración de la política de comunicación del administración nacional y la coordinación de los medios públicos y difusión de las actividades estatales nacionales e internacionales. A esto se le suma la Gestión de áreas de Turismo, Ambiente y Deportes, que incluye el Fondo Nacional de Turismo, impuestos vinculados a vuelos al exterior, presupuestos de infraestructura turística.Ademas de los recursos destinados al fomento del deporte, utilizando organismos como el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

La gestión de la política ambiental nacional, recursos naturales, áreas protegidas, cambio climático y representación en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), también se suman a la Jefatura​. En recientes declaraciones, Adorni ha manifestado que su rol implicará una fuerte articulación con las provincias, gobernadores y los distintos niveles del Estado, buscando agilizar reformas y legislar con participación federal.

La integración de los fondos, bienes y unidades organizativas de la ex Secretaría de Comunicación y Medios: significa que los recursos que tenía esa secretaría se trasladan al ámbito de la Jefatura de Gabinete. Así como los vinculados a turismo, que la administración de Adorni absorberá, como los impuestos a vuelos al exterior e infraestructura turística.

Según un informe del portal corta.com, se había asignados a la cartera de Adorni para 2025 cerca de $25.412.859.403 mediante la decisión administrativa 3/2025, y otros montos adicionales para la Secretaría de Prensa que ahora le corresponde. En definitiva, la ampliación de facultades del ex portavoz libertario indica un reordenamiento importante del poder interno del gobierno de Javier Milei. Al concentrar la comunicación oficial, el turismo, los deportes, medio ambiente y la coordinación del gabinete bajo una sola cartera, se potencia el rol del flamante super ministro como eje central de gestión.