La selfie de Santilli junior con Milei: "Para adelante Presi"

Nicanor Santilli Pazos, hijo de Diego Santilli y de Nancy Pazos, llamó la atención en redes con una selfie junto al presidente Javier Milei. “Para adelante Presi”, escribió el joven de 22 años en Instagram, donde supera los 20 mil seguidores. La imagen, tomada en el día de ayer, muestra la sintonía que Nicanor mantiene con el oficialismo desde que su padre se acercó a La Libertad Avanza.

Nicanor es el más visible del clan Santilli-Pazos. Estudia Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y al mismo tiempo compite profesionalmente en el TC2000, donde construye una identidad entre el deporte y la política. Su estilo en redes es directo, positivo, mezcla de motivación deportiva y respaldo a la línea mileísta. La foto con el Presidente va en esa lógica: apoyo explícito, entusiasmo y mensaje breve.

El joven nunca escondió su afinidad con el espacio libertario. Acompañó a su padre cuando decidió jugar dentro del espacio de Milei y se postuló como diputado en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, Nicanor aparece cada vez más cerca del círculo oficialista, replicando consignas y mostrándose cómodo en ese ecosistema.

La postura del hijo contrasta con la de su madre. Nancy Pazos ya había manifestado su molestia por la inclinación libertaria de sus hijos. En una entrevista reciente, dijo que Santilli había sido “una mala influencia” en ese sentido y que no le gusta ver a los chicos identificados con Milei, llevando el tema al plano del conflicto personal.

La selfie dice más que la frase que la acompaña. Muestra cómo Milei atrae a jóvenes con apellido político y cómo esa adhesión aparece incluso en familias muy expuestas de la política y los medios. Para Nicanor, es un gesto de apoyo. Para el universo mileísta, otro guiño desde la nueva camada que se acerca al poder.