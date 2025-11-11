El meme viral sobre las tres camperas de Milei

Verlo al presidente Javier Milei usando su ya tradicional e informal campera de cuero oscura es de lo más habitual en Casa Rosada, la misma que se convirtió en marca registrada durante la campaña electoral. Lo curioso es que el volumen del abrigo es mucho más amplio de lo normal, para el aspecto corporal del mandatario, por lo que diversos internautas conjeturaron que el libertario se viste con tres chaquetas de cuero iguales.

Esa especulación despertó la viralización de un video, realizado por un influencer oriental, en el que se demuestra cómo se puede vestir con tres chaquetas de cuero negra en cuestión de segundos. La secuencia fue compartida en Instagram y TikTok causando furor. Sin embargo, algunos usuarios sostuvieron la tesis que debajo del abrigo de Milei había un chaleco antibalas. Otros, en cambio, se preguntaban cómo va a utilizar ese número de atuendos en el próximo verano.

Algunos funcionarios privilegiados han dado a conocer a ciertos medios que la temperatura del principal despacho de la oficina presidencial, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada, está posicionado en tan solo 12 grados. Una medición climática que se requiere utilizar varias indumentarias para poder soportar el frío. Incluso, las mismas fuentes se han quejado por la temperatura en ese ambiente, que en algunos casos originó un inoportuno y persistente resfrío. Ninguno de los funcionarios se atrevió a pedirle al presidente que suba la temperatura del aire acondicionado.

Hace unos meses, Tomás Rebord se refirió al tema. En su editorial, el comunicador afirmó: "Les juro que el día que me cayó la ficha fue el día que me convencieron de hacer un chiste con tres camperas. Acá fue la única vez en mi vida que me puse tres camperas y cuando me puse la tercera dije: 'esto no tiene ningún sentido' y ahí pensé: el presidente toma decisiones todos los días después de tomar estas cuatro decisiones al hilo. Son cuatro decisiones que solo pueden ir juntas: campera 1, 2, 3, 4. Él arranca todos los días de su vida desde ese punto de partida. Todo está mal".

Más allá de conjeturas, lo cierto que el uso de esta cantidad de ropa nunca fue confirmada por el Jefe de Estado. Pero, las usa. Y no hay mayores explicaciones: el presidente argentino lo hace por pura excentricidad.