La desopilante imitación que Tarico hizo de Milei: "Yo soy el faro de Occidente"

Ariel Tarico volvió a convertirse en protagonista del humor político nacional con una de sus imitaciones más celebradas de Javier Milei. Durante una entrevista radial, el humorista —reconocido por su talento para encarnar a figuras como Mauricio Macri, Mirtha Legrand y el propio Presidente— desplegó una serie de respuestas que hicieron estallar de risa al estudio y a las redes sociales.

Todo comenzó cuando la periodista le preguntó, en tono cómplice, por su vínculo con Fátima Florez. Tarico, ya metido en el personaje del mandatario, contestó sin perder el registro: “Tenemos muy buena relación, incluso me mandó un audio haciendo la voz de KukaCruel, así que nos reímos mucho”, bromeó, en un guiño directo a la conocida tensión entre Milei y su vice, Victoria Villarruel.

La conductora fue por más: “¿Están de novios otra vez?”, consultó. Y ahí llegó la frase que coronó el momento: “¡Soy el faro de Occidente! Hay varias que quieren conocer el faro. Disfruto de ser soltero”, lanzó Tarico-Milei, desatando carcajadas en la mesa. "¡viva la libertad!”, remató la periodista, citando el lema libertario.

El intercambio subió otro nivel cuando el falso Milei, coqueto y provocador, le preguntó a la entrevistadora: “¿Te puedo mandar fueguito por Instagram, Susana?”. “Dale, pero que no queden registros”, respondió ella entre risas. Tarico no se detuvo ahí: “A Mirtha también. Me gustan mayorcitas… y rubias”, agregó, en alusión a Mirtha Legrand.

El remate fue un golpe de efecto mediático: ante la performance, la periodista lo celebró diciendo que “está quedando en la historia como Menem”, comparándolo con la faceta mediática y conquistadora del ex presidente riojano. Tarico cerró la escena con su característico histrionismo, sellando una imitación que capturó el costado más excéntrico, teatral y polémico del actual jefe de Estado.