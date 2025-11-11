Rial contra el abogado de Spagnuolo: "No vaya a ser que salgan los audios completos"

En una entrevista radial, Mauricio D’Alessandro, el nuevo abogado de Diego Spagnuolo, aseguró: “Los audios que involucran a Spagnuolo son falsos y fueron editados con inteligencia artificial”. En un dialogo con Radio con Vos, el letrado que representa al extitular de la Andis , aseguró: “La causa está en secreto hace cincuenta días. No tenemos acceso a la causa. Lo único que tenemos acceso es a lo que aporta Mauro Federico. El diálogo no existió, la voz no es, fue modificado, fue alterado”.

“Si son falsos no son ni un indicio. Se llama fruto venenoso de un árbol envenenado. No hay árbol envenenado que pueda suministrar un fruto que no sea venenoso”, consideró el representante del ex funcionario en la charla con el periodista Reynaldo Sietecase. El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de su abogado, pidió el jueves, la nulidad de la causa en la que se investiga un presunto circuito de coimas entre el organismo y la droguería Suizo Argentina. La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, recibieron a todas las partes para escuchar sus argumentos sobre la disputa alrededor de la nulidad del caso.

Mientras tanto, la defensa de los dueños de la droguería implicada en los audios, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, sostuvo ante la Cámara que las presuntas maniobras de corrupción entre la Suizo Argentina y la ANDIS ya se investigaron en una causa previa que terminó archivada por inexistencia de delito. Con ese antecedente, el abogado de la compañía, Martín Magram, apeló al principio de non bis in idem, por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

La negación de la veracidad de los audios cayó muy mal al principal difusor de los mismos: Jorge Rial. Hece meses, en su ciclo streaming del canal Carnaval, el conductor junto con el periodista Mauro Federico dieron a conocer las controversiales grabaciones. "No vaya a ser cosa que aparezcan los audios completitos", advirtió el presentador en su programa de C5N y disparó: "Tal vez hubiera sido mejor dejar las cosas como estaban y haber entregado el culo de Spagnuolo".

‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina”, mencionaba Spagnuolo en los audios filtrados. Esta es apenas una de las frases de una serie de grabaciones que difundió el canal de streaming. Una conversación en la que revela un supuesto entramado de recaudación ilegal de dinero en la compra y venta de medicamentos.

En las escuchas, la voz adjudicada a Spagnuolo confirma que los laboratorios farmacéuticos deben hacer aportes económicos para garantizar sus contratos con el Estado, un 3 por ciento aproximadamente de esas presuntas coimas iban directamente a Karina Milei. Con nombre y apellido, además, se señala a los jefes de la cadena de recaudación son la hermana del presidente de la República y su secretario Eduardo “Lule” Menem, en articulación con la droguería Suizo Argentina, la encargada de pedir el dinero a los proveedores y de enviarlo a Secretaria General de Presidencia.