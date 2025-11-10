El video del "Milei del campo" que sacude las redes

En la provincia de Entre Ríos, y más precisamente en la localidad de Gualeguay, un trabajador rural ha ganado notoriedad en las redes sociales por su sorprendente parecido con el presidente Javier Milei. Se trata de Diego Barreto, quien cuenta con una cuenta en Instagram donde publica videos de su jornada laboral acompañados por fragmentos de los discursos del mandatario.

Barreto subió su primer video, en clave humorística, el 16 de abril de 2024, donde aparece “entrevistado” por una compañera que lo presenta como “el presidente Milei”, a lo que él responde imitando la voz ronca del mandatario y cita frases como “dolarizar la economía”, “sacar a la Argentina adelante” y “terminar con la inflación”.

Desde entonces, utiliza su perfil público para compartir contenido “musicalizado” con audios de Milei mezclados con escenas de su trabajo rural.

En una de sus publicaciones más recientes, que alcanzó más de 138 000 visualizaciones al cierre del artículo, Barreto aparece junto a otro hombre que emula al gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, en un llamativo clip donde ambos “funcionarios” celebran la victoria del 26 de octubre acompañados de cánticos libertarios. En la leyenda del video se lee: “Acá con Milei y Frigerio tomando una fresca”.

Las publicaciones muestran a Barreto desarrollando tareas propias del campo —como tomar mate en la camioneta o cocinar— y luciendo una “sonrisa idéntica a la de Milei”, según destacan los usuarios en los comentarios. Muchos de esos comentarios dicen cosas como “Qué grande nuestro presidente, ahora se dedica a los caballos” o “Milei tiene que salir a laburar para sacar el país adelante”.

Aunque varios medios intentaron contactarlo, hasta el momento Barreto no ha accedido a brindar entrevistas. Mientras tanto, sigue acumulando seguidores y reproducciones gracias a su peculiar fusión de protagonismo rural, parodia política y viralidad digital.