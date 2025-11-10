Tuesday 11 de November, 2025
Quiénes son los ex funcionarios K más complicados en el juicio por la Causa Cuadernos

El proceso judicial vuelve a poner bajo presión a figuras centrales del kirchnerismo. Ex ministros y altos funcionarios enfrentan acusaciones por presunta corrupción y pago de sobornos.

Julio de Vido | Foto:CEDOC

El juicio por la Causa Cuadernos, iniciado el 6 de noviembre de 2025 en el Tribunal Oral Federal N°7, es el mayor proceso por corrupción en Argentina. Basado en anotaciones del chofer Oscar Centeno, acusa a 87 imputados –22 ex funcionarios del kirchnerismo (2003-2015)– de asociación ilícita y cohechos por sobornos en obras públicas, estimados en US$ 160 millones. Seis ex funcionarios son arrepentidos, fortaleciendo pruebas contra los no colaboradores. Aquí, los siete más complicados por su rol jerárquico, evidencias y cohechos atribuidos.

Julio De Vido: Ex ministro de Planificación Federal (2003-2015), organizador clave de la asociación ilícita. Se le imputan 187 cohechos pasivos y admisión de dádivas. Mencionado en cuadernos como coordinador de presiones a empresarios para coimas en obras. Su rol ejecutivo lo expone a penas altas; niega todo, alegando persecución.

Roberto Baratta: Ex subsecretario de Coordinación en Planificación, organizador directo. Acusado de 105 cohechos pasivos y 9 admisiones de dádivas. Jefe de Centeno, central en la recolección de bolsos con millones. Testimonios de arrepentidos lo delatan en traslados a domicilios clave.

Ricardo Jaime: Ex secretario de Transporte (2003-2009), organizador en el sector transporte. Imputado por múltiples cohechos pasivos en contratos. Su historial en otras causas (como tragedias ferroviarias) agrava su posición; evidencias lo vinculan a coimas sistemáticas.

José López: Ex secretario de Obras Públicas (2011-2015), miembro de la asociación. Arrepentido: confesó detalles del esquema, implicando a superiores. Acusado de cohechos; su testimonio reduce su pena (mínimo 5 años) pero fortalece el caso contra otros.

Claudio Uberti: Ex titular del OCCOVI (concesiones viales), miembro implicado en cohechos. Arrepentido: validó traslados de fondos y presiones. Central en evidencias de cuadernos por su rol en vialidad.

Juan Pablo Schiavi: Ex secretario de Transporte (2009-2012), vinculado a Jaime. Acusado de cohechos en contratos; testimonios lo contradicen pese a negar rol activo.

Juan Manuel Abal Medina: Ex jefe de Gabinete (2011-2013), miembro de alto nivel. Imputado por cohechos; su proximidad al Ejecutivo y menciones en encuentros con empresarios lo complican. Intentó reparación, rechazada.

El juicio, virtual y con audiencias semanales, durará al menos dos años. Polémicas por suspensiones (como en Carnaval) generan indignación en la Corte.

