Lilia Lemoine, despechada porque la dejaron afuera del viaje del Gobierno a EE.UU.

En un día que podría haber sido de celebración por su cumpleaños, la diputada libertaria Lilia Lemoine (@lilialemoine) eligió recurrir a su ya habitual ironía en redes. Mientras Javier Milei y parte de la delegación de La Libertad Avanza aterrizaban en Nueva York para una agenda de alto perfil con empresarios y autoridades estadounidenses, la legisladora dejó entrever cierta molestia por haber quedado fuera del viaje.

“Cristina tiró una maldición ‘si yo no viajo, ninguna mujer viajará’. Y así es como no podré conocer Nueva York (?)”, publicó en X, acompañando el mensaje con una psicografía de Benjamín Solari Parravicini de 1939. La obra, titulada "La libertad de Norteamérica perderá su luz", es conocida entre los seguidores del artista por anticipar el atentado a las Torres Gemelas –edificios que aún no existían al momento de la ilustración– y representa a la Estatua de la Libertad envuelta en humo y destrucción, con anotaciones sobre un “monumento atacado” y un futuro oscuro proyectado hacia 1976.

El post tuvo rápida repercusión: superaba las 1.600 vistas y acumulaba decenas de interacciones. Lemoine remató con otro guiño: “Tema aparte: tenemos el mejor futbolista, el mejor Presidente y pareciera que el Profeta más acertado de la era moderna…”. Entre los comentarios se mezclaron felicitaciones por su cumpleaños, bromas vinculadas a su “alter ego” y consultas sobre cómo ser “tan linda e inteligente”.

Aunque la frase sobre Cristina Kirchner fue planteada en tono humorístico, el mensaje dejó entrever la frustración por no ser parte de la comitiva. Aun así, lejos de marcar distancia del oficialismo, Lemoine reafirmó su lealtad al proyecto libertario: no criticó la decisión del Gobierno ni a Milei, sino que canalizó el malestar con ironía y guiños a su comunidad online.