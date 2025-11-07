Polémica: ¿el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, se llevó la plata del salvataje?

La economía argentina sumó un nuevo capítulo de controversia tras las denuncias sobre el rol de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en la operación financiera que siguió al anuncio del salvataje norteamericano. Según plantearon el periodista Ari Lijalad y una investigación de El Destape, Bessent habría ingresado dólares al país, cambiarlos por pesos, colocarlos en instrumentos del Tesoro con condiciones favorables y, poco después, retirarse con divisas nuevamente, dejando deuda en el Banco Central.

El episodio surge tras la victoria del alcalde progresista Zohran Mamdani en Nueva York, que llevó a sectores del trumpismo a advertir represalias financieras. “A Nueva York le dijeron: no le vamos a mandar más guita. Trump dijo ‘hasta perdimos una parte de nuestro territorio’”, señaló Lijalad, sugiriendo un paralelismo con lo ocurrido en Argentina: “Ayer nos enteramos que Bessent se llevó la plata”.

La clave está en una operación detectada por analistas como Amílcar Collante: Bessent salió de las letras del Tesoro apenas semanas después de ingresar capitales. De acuerdo con la reconstrucción, tomó pesos mediante instrumentos del Gobierno, los pesificó y luego volvió a comprar dólares para retirarlos. Así, según Lijalad, “Bessent trajo dólares, los cambió por pesos, los puso en una letra que le dio el Gobierno con condiciones muy favorables, la volvió a cambiar a dólares y se fue”.

La nota de Fernando Alonso en El Destape agrega que los dólares para su salida habrían provenido del swap anunciado con EE.UU., que aún no figura formalmente en las reservas del BCRA y que genera intereses: es decir, deuda nueva sin pasar por el Congreso. El resultado, advierten: Estados Unidos intervino, trajo fondos, condicionó a la Argentina políticamente, y al retirarse dejó una mayor carga para el Banco Central.

El Gobierno no informó la operación ni respondió a las versiones. La falta de transparencia alimenta sospechas: si la secuencia ocurrió como señalan las fuentes, el supuesto salvataje terminó siendo un negocio financiero para Washington y una obligación extra para la Argentina.