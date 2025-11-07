Milei en Estados Unidos: "Messi es la prueba de que también puedo felicitar a un zurdo"

“Un honor estar rodeado de figuras tan destacables como el presidente Trump, un amigo tanto personal como de la República Argentina. También me alegra compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos: Lionel Messi.”, destacó Javier Milei en su discurso en el America Bussines Forum realizado en Miami.

Una vez más el presidente argentino viajó a tierra norteamericana y, en esta ocasión, para asistir al principal foro global de negocios más grande del continente americano. En el mismo discurso, el mandatario aprovechó a elogiar a Lionel Messi, uno de los participantes del encuentro. "Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo. Una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros". afirmó Milei y remató: "Y la prueba de que a veces yo puedo felicitar a un zurdo".

Por primera vez se lleva a cabo el ABF en la ciudad balnearia estadounidense y, para el presidente argentino, participar en un foro de este tipo implica situar al país en un escenario global, ante audiencias de inversores, empresarios y líderes internacionales. El jefe de Estado tiene como misión lanzar señales de política económica, reformismo político, apertura al capital extranjero y redefinición de alianzas estratégicas.

Por su parte, Lionel Messi fue entrevistado por el alcalde local en el escenario del auditorio. El astro reflexionó sobre lo que significó levantar el título del FIFA World Cup 2022 con Argentina. “Salvando las distancias porque no tiene nada que ver, pero cuando gané la Copa del Mundo tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Es una emoción difícil de explicar, tan grande que todo lo que diga queda corto”,confesó.

El capitán de la selección albiceleste hizo un repaso de su trayectoria, los sacrificios iniciales, los cambios a lo largo de los años, de Rosario a Barcelona, luego París y , finalmente Miami, y la importancia de “elegir dónde uno quiere estar y poder hacerlo”.“El fútbol tiene fecha de vencimiento. En algún momento se termina", subrayó y aclaró: "El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. No sé nada, estoy arrancando en esto.”

Finalmente, el fútbolista rosarino habló del proyecto del nuevo estadio de su club Inter Miami CF, el “Miami Freedom Park”:“Va a ser impresionante. Tengo muchas ganas de jugar ahí. Si Dios quiere, el año que viene estaremos inaugurándolo". Anticipando el FIFA World Cup 2026 en EE.UU., Canadá y México, Messi opinó: “Este Mundial va a ser extraordinario por la capacidad organizativa de EEUU. Ojalá se sepa aprovechar para seguir creciendo, tengo la expectativa muy alta porque el país está preparado para hacerlo de esa manera.”