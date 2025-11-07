Balcón triste: Cristina Kirchner salió a saludar a la nada

Las cámaras televisivas de La Nación+ captaron el momento en el que Cristina Kirchner se asomaba saludando por el balcón de su residencia en el barrio de Constitución. La exmandataria se encuentra bajo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires y, frecuentemente, suele presentarse desde ese sector para ofrecer unos gestos de gratitud a la militancia peronista que la acompaña.

Lo curioso es que la transmisión del canal de noticias puso en evidencia la cantidad de personas que en ese momento se encontraban en la intersección de la calle San José y Humberto Primo. El conductor del ciclo televisivo enumeró a la gente que estaba en ese momento en la famosa esquina. Para sorpresas de varios, en el encuadre del camarógrafo al abrir el plano, solo se pudo visibilizar a ocho individuos, presuntamente simpatizantes de la expresidenta.

Esta última secuencia contrasta con las primeras presentaciones de la dirigente en el balcón. El 16 de junio, por la tarde, Cristina Kirchner apareció en los balcones de su departamento del barrio de Constitución, para saludar a la militancia que se había reunido en las inmediaciones del edificio, en el marco de la vigilia permanente tras la ratificación de su condena por la causa Vialidad. Desde ese espacio, lanzó besos, gestos de corazón con las manos y arengó a sus seguidores: “¡Vamos a volver!”, exclamó, provocando el unísono de cánticos de la multitud.

Luego de ese momento, se llevo a cabo un operativo de seguridad reforzando la esquina con vallas metálicas y custodia policial. En otras ocasiones se repitió la liturgia. Al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria la presidenta del PJ recibió nuevamente el apoyo de agrupaciones afines que se movilizaron bajo la consigna “100 días de injusticia”. En ese contexto, se asomó al balcón pasadas las 15:30 horas para agradecer a la militancia, que la esperaba bajo carteles y bombos. Posteriormente, publicó un posteo: “Gracias por estar siempre”

En general, las apariciones se produjeron en momentos clave de su situación judicial y en fechas simbólicas para su militancia. En todas ellas, las movilizaciones contaron con cánticos, bombos, banderas argentinas, y se desarrollaron bajo un fuerte operativo de seguridad. Si bien tanto el afecto militante y el balcón se convierte en una suerte de escenario político adicional, en el resto de las semana esos gestos disminuyen notablemente.

por R.N.