Por qué Nancy Pazos es la peor pesadilla de Diego Santilli

Se trató de una relación muy larga: Nancy Pazos y Diego Santilli fueron pareja durante dos décadas, tiempo durante el cual formaron una familia y hasta tuvieron tres hijos. Sin embargo, esas épocas quedaron en el pasado.

Hoy la periodista, una de las caras fuertes de Radio 10 y del canal C5N, es una de las voces críticas contra este Gobierno, al que se acaba de sumar su ex marido. La política no está afuera del vínculo entre los otrora esposos: Pazos, en la vereda opuesta a la ideología libertaria, ha contado en público su desagrado por el hecho de que los hijos de ambos vean con buenos ojos al gobierno de Milei.

La propia periodista lo contó, sin filtros, en una entrevista. "Se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos. Son bastante libertarios. Pero bueno, son buenas personas y en algún momento se van a rescatar", aseguró. Nicanor, uno de sus hijos, subió luego un posteo a sus redes sociales que casi pareció una respuesta a su madre. Junto a una imagen de él y su padre, el posteo decía: "Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente. Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses". No fue el único apoyo de parte de los hijos al proyecto libertario: Teo, otro de los hijos de ambos -que estudió negocios digitales- apostó 200 dólares a la criptoestafa de $Libra apenas Milei la promocionó. Como tantos otros, perdió los ahorros que invirtió, aunque eso se ve que no le hizo perder la fe en el actual Gobierno.

Hoy, con Santilli recién incorporado al gabinete, Pazos está evitando pronunciarse sobre la intimidad de aquel vínculo. Cerca del flamante ministro del Interior mantienen esa misma tesitura y esperan que esta frágil tregua continúe durante más tiempo. Habrá que ver a quiénes votan los hijos de ambos en la próxima elección.