Milei debe elegir entre Karina o Santiago Caputo (o entre Conan y Trump)

Javier Milei tiene dos conexiones muy especiales. Una es con su mastín inglés Conan, fallecido en 2017 aunque siga hablando de él en presente, y sentado, según su particular creencia, a la derecha de Dios. Para comunicarse con la mascota celestial el Presidente tiene de intermediaria a su hermana Karina, experta en canalización angelical, es decir, en hablar con los muertos. Quien introdujo a la secretaria general en el arte de conversar con los animales -incluso los que están en otro plano- es la “medium interespecies” Celia Melamed, quien se define así porque pone en contacto a dos especies distintas, los seres humanos y los canes. Es a través de Karina -aprendiz de Melamed- que Milei dialoga con Conan y, por medio de su perro, con Dios, a quien el libertario llama confianzudamente “el Uno”.

La segunda conexión que el Presidente consiguió en las últimas semanas es basatnte más mundana: se trata de su excelente vínculo con Donald Trump, gran responsable del salvataje de 40 mil millones de dólares del Tesoro estadounidense que sirvió para que el Gobierno llegara con aire y vida a las elecciones, que luego ganó de manera inesperada. Así como Karina media con Conan, el que oficia de enlace con el Tío Donald es el otro integrante del llamado Triángulo de Hierro, Santiago Caputo. El asesor estrella se cuelga la medalla de haber logrado aquel providencial rescate financiero del Norte porque fueron dos allegados suyos, el lobbista Leonardo Scatturice y su socio norteamericano Barry Bennet, un viejo amigo de Trump, quienes tejieron las dos reuniones entre el libertario y el republicano en la antesala de los comicios, lo que derivó en la impactante ayuda económica que cambió el escenario y probablemente el resultado.

Ya se sabe que la convivencia entre Karina y Caputo es desastrosa y que la hermana está cansada del protagonismo y de las intrigas del consejero, quien en las horas previas al 26 de octubre hizo circular la versión de que asumiría un superministerio a partir del lunes 27 en una suerte de “takeover” de la administración libertaria, que pasaría a depender de él gracias al salvataje que había conseguido de los Estados Unidos. Pero nada de eso pasó. Lo impidió Karina, que es la que sigue decidiendo.

¿Cuánto más podrán convivir los dos en el mismo gobierno? ¿Cuándo llegará la hora en que Milei tenga que elegir entre ellos? Es un asunto delicado, por supuesto, porque ambos son esenciales en su cabeza. Karina porque lo comuinica con Conan y Dios. Y Caputo, porque hace lo mismo con Trump y la plata del Tesoro.

Difícil elección la que le espera al Presidente.