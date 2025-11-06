Quién es "Pete" Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos en Buenos Aires

Peter "Pete" Lamelas, el médico, empresario y diplomático estadounidense de origen cubano que se convirtió en el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, llegó a Buenos Aires esta semana para presentar sus credenciales en un momento de fuerte sintonía entre la Casa Blanca de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei. Lamelas —que se define públicamente como “cubano de nacimiento, americano por la gracia de Dios”— fue nominado por Trump y confirmado por el Senado de Estados Unidos en septiembre de 2025 antes de asumir formalmente su misión en Buenos Aires a comienzos de noviembre.

Nacido en Cuba y radicado en Estados Unidos desde su infancia, Lamelas estudió medicina en la Universidad Central del Este y posee un MBA de Nova Southeastern University; su trayectoria pública y privada combina la medicina, la gestión sanitaria y el emprendimiento empresarial en el ámbito de la salud. Fue fundador y CEO de MD Now Urgent Care, una de las redes de atención urgente más importantes de Florida, y ha ocupado cargos en organismos profesionales y consultivos del sector sanitario en ese estado. Esa experiencia empresarial y en salud privada fue el eje de su carrera antes de dar el salto al servicio diplomático.

Su nominación despertó polémica durante la audiencia de confirmación en la Cámara Alta estadounidense. Allí Lamelas se declaró partidario del presidente Milei y lanzó críticas públicas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y contra lo que describió como “la injerencia y la corrupción” vinculada a ciertos acuerdos con China —posturas que en Argentina fueron interpretadas por sectores del peronismo y dirigentes provinciales como intromisión en asuntos domésticos. "Mi función consiste en salir al campo y asegurarme de que erradicamos la corrupción y apoyamos a Milei y al Gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado de AMIA y asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece”, destacó el diplomático.

“Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la soberana República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande. Trabajaré día y noche para hacer de esto una realidad”, declaró Lamelas de manera publica. Del lado argentino, el recibimiento oficial fue protocolar y, según las crónicas, cercano. El flamante embajador presentó sus credenciales ante el canciller y mantuvo un encuentro con el presidente Milei en la Casa Rosada, en una foto pública que ambos mandatarios difundieron.

En el comunicado oficial de la Cancillería se indicó:“¡Bienvenido, Embajador! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump.” Asimismo, se informó que la ceremonia tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por el canciller Pablo Quirno, antes de que Milei partiera en viaje oficial a EE.UU.

En contraste, desde la oposición y varios gobernadores provinciales hubo fuertes críticas al diplomático designado. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, declaró por ejemplo:“Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina", y continuó:"Son intolerables. Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe.” El riojano Ricardo Quintela advirtió que en su provincia “no será aceptado” y que se lo declarará persona non grata si intenta actuar según las declaraciones que Lamelas había hecho acerca de “vigilar provincias”. Estos contrapuntos ponen en evidencia la tensión entre el tono de alianza estratégica que el gobierno de Milei y la Embajada de EE.UU. buscan establecer y el recelo que ciertos sectores políticos opositores manifiestan frente a una diplomacia percibida como alineada y activa en asuntos internos.

Durante su confirmación, Lamelas planteó su vocación por limitar la influencia china en ámbitos estratégicos, su abierta afinidad con el gobierno de Milei y su pasado como empresario le otorgan una mezcla de capital político y exposición pública que puede facilitar una relación cercana con la administración actual, pero que también podría generar tensiones con sectores políticos y sociales que perciben sus declaraciones como injerencia. En los próximos meses su gestión estará bajo escrutinio en temas clave para la agenda bilateral: flujos de inversión, acuerdos comerciales, cooperación en defensa y el manejo diplomático de la relación con potencias como China.