La ironía de Karina Milei a Santiago Caputo por sus lentes negros: "¿Mucho sol?"

En redes sociales, se compartió un breve video en el momento previo a la jura de Manuel Adorni como flamante Jefe de Gabinete. Corresponsales acreditados en Casa Rosada, grabaron los encuentros protocolares entre los ministros antes del acto de nombramiento y pudieron captar el saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo, las dos principales figuras de la interna en el gobierno.

“¿Qué haces? ¿Mucho sol?”, bromeó con una sonrisa la hermana al presidente mientras abrazaba al asesor, que se encontraba en un costado de la sala. Fiel a su estilo de outfit, el “ex Triángulo de Hierro” se encontraba presente con unas gafas oscuras en el recinto. El saludo fue un mezcla de cordialidad e ironía. Eso sí, ambos fueron registrados sonriendo mutuamente por las cámaras.

El acto formal se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con un altísimo porcentaje de presentismo por parte de la cúpula del Ejecutivo. Una vez jurado Adorni, las dos personalidades volvieron a conversar mano a mano de manera breve antes de que “El Jefe” se retirara del Salón para volver al despacho de su hermano.En otro momento, se vio un abrazo fraternal entre el Presidente y el asesor que duró varios segundos. Después, le comentó algo al oído, pero que no se llega a vislumbrar qué es lo que le dice.

Tras el triunfo en las elecciones legislativas nacionales, Karina Milei se consolidó como la principal ganadora dentro de la interna del gobierno. La funcionaria determinó las futuras disposiciones de cargos en áreas clave, luego de la renuncia de Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Ahora con el ex portavoz presidencial como sus ojos en todo el horizonte del Gabinete y a Martín Menem empoderado desde la Cámara de Diputado, cuenta también con Patricia Bullrich y a Diego Santilli como negociadores en el Senado y con los gobernadores.

Más allá de esta renovación en el corazón de la adminitración de Javier Milei, Caputo sigue manteniendo centralidad en la SIDE, la UIF, en sectores del ARCA y en los ministerios de Justicia y de Salud. Aunque se estimaba que podría haber obtenido un cargo ministerial, muchos aseguran que la negativa, por parte del asesor y del entorno de la secretaria general de Presidencia, de alguna manera lo limita , pero también lo protege, para no ser un fusible más dentro del gabinete libertario.

En la previa a las elecciones, el caputismo se aferraba a un fracaso electoral que golpeara a la principal responsable del armado nacional y presidenta de La Libertad Avanza. Karina Milei junto con Eduardo "Lule" Menem, habían insistido en tener candidatos libertarios "puros" en las 24 provincias frente a la tesis del asesor presidencial que prefería cerrar alianzas con gobernadores afines. El triunfo electoral libertario superando los 40% de los votos, dejando atrás por varios puntos a los peronistas, le dio la razón a la batalla épica que la hermana menor de Javier Milei llevó a cabo.

Santiago Caputo sintió que la funcionaria libertaria y los Menem ganaron terreno en estas elecciones. “Por primera vez LLA se presentó como partido nacional en una elección. Eso fue posible por el liderazgo del presidente y por el trabajo incansable de la presidente del partido, Karina. Sin ese esfuerzo nada sería posible”, destacó Lule Menem en su cuenta de X, Tal vez, el resultado más visible es que el Triangulo de Hierro ya no existe como tal, pero eso no implica que la interna libertaria haya terminado.