Milei promociona la Ley Conan en sus redes: "El rugido de los que no hablan"

El presidente Javier Milei, conocido por su devoción hacia sus "hijitos de cuatro patas", volvió a alzar la voz por la protección animal al compartir en sus redes un emotivo video que circula en Instagram. El clip, subido por la cuenta libertaria @laretenesadentro, usa una voz en off solemne para narrar el origen de la Ley Conan, bautizada en honor al mastín inglés fallecido del mandatario, clonado en cuatro réplicas que Milei considera sus hijos.

Con imagen fija de un retrato del Presidente con su icónico perro, la narración arranca con una reflexión poética: “Hubo un tiempo donde los animales eran los primeros en amar y los últimos en ser defendidos”. El tono se eleva al evocar a Milei: “Entonces el presidente Javier Milei, que conoció lo que es amar a un animal como un hijo, dijo basta de impunidad, basta de dolor. Una espada de justicia para los que no pueden pedir auxilio. Así nació la Ley Conan: ya no habrá rincón del país donde el maltrato quede sin respuesta”.

Milei compartió el video en Instagram que lleva el caption “El rugido de los que no hablan”. El post refuerza su compromiso personal: desde que asumió, el libertario ha impulsado la norma como prioridad, recordando casos como el atropello intencional de un perro en Lanús en 2024, que lo indignó públicamente.

La Ley Conan, presentada en enero de 2024 por el diputado PRO Damián Arabia con aval presidencial, busca modernizar la obsoleta Ley 14.346 de 1954, que solo prevé penas de 15 días a un año de prisión sin multas. El proyecto endurece sanciones: prisión de 3 meses a 3 años y multas de 5 a 20 salarios mínimos por malos tratos o crueldad básica; hasta 5 años de cárcel y multas de 50 a 100 SMVM por lesiones graves o muerte. Tipifica el abandono –principal novedad–, el abuso sexual, torturas, mutilaciones, uso de drogas no terapéuticas y explotación laboral excesiva. Además, obliga a entregar animales víctimas a refugios registrados y declara el Día del Animal como jornada educativa.

El objetivo es erradicar la impunidad en un país con alto índice de violencia animal, vinculada según Arabia a la interpersonal. Tras debates iniciales en julio de 2024 en la Comisión de Legislación Penal, el proyecto estancó por la composición previa del Congreso. Hoy, con el triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas de octubre de 2025, gana impulso: la diputada electa Karen Reichardt confirmó diálogos con Arabia para su aprobación en 2026. Milei, en el balcón de la Casa Rosada por su aniversario, ya prometió: “Estamos trabajando en ello”, al recibir máscaras de perro de simpatizantes.