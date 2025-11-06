Quiénes son los libertarios "no políticos" que se preparan para entrar al Congreso

El 10 de diciembre, cuando el Congreso abra sus puertas para la jura, asumirán diputados y senadores que llegan fuera del circuito tradicional de la política y bajo la bandera de Javier Milei. No provienen de estructuras partidarias ni de carreras burocráticas. Son perfiles sin antecedentes en la función pública: un streamer que se viralizó con un termo atado a la cara, una ex modelo de TV, un ex tenista que enfrentó a Federer, una vedette correntina y un enólogo sanjuanino, entre otros. Cerca del 60% de los 38 diputados y 7 senadores de La Libertad Avanza proviene de ámbitos como las pymes, las redes sociales, la salud, el deporte y el vino, con una premisa común: menos Estado, más libertad.

En el conurbano bonaerense, donde LLA obtuvo 18 bancas, el más visible es Sergio “Tronco” Figliuolo: accionista en el canal de Fantino, se hizo meme defendiendo al Gobierno con nylon y termo. Lo acompaña Karen Reichardt, que dejó las pasarelas y la conducción de Amores Perros para denunciar privilegios desde el recinto. La médica Andrea Vera completa el trío: “No vengo a administrar la salud, vengo a curarla del estatismo”, sostiene.

En Capital, Andrés Leone —amigo íntimo de Milei desde el secundario— compartirá bloque con Agustín Monteverde, economista y ex capitán de fragata que pasó de think tanks a comisiones de Defensa. Córdoba suma nombres nuevos: Laura Soldano combina rutinas de gimnasio con discursos de libre mercado en TikTok, mientras Enrique Lluch, dueño de una empresa de refacciones, prioriza la gestión y los números frente a la exposición mediática.

El interior aporta perfiles inesperados. Diego Hartfield, misionero que le ganó un set a Federer en 2005, hoy dirige una biotech en Wall Street y jurará por Zoom desde Miami. Abel Chiconi, enólogo de una bodega familiar en San Juan, trasladará su experiencia vitivinícola al debate por retenciones. Virginia Gallardo, vedette que conoció a Milei en Polémica en el Bar, terminó la carrera de Economía en tres años intensivos. En Neuquén, la cantante Gabriela Muñoz pasa de ANSES al Congreso; en Tucumán, el oficial del Ejército Federico Pelli cambia la seguridad azucarera por la seguridad nacional. También llegan Natalia Chemor, distribuidora rionegrina, y Miguel Rodríguez, ex policía fueguino dedicado hoy a la carpintería.

En total, son treinta figuras sin trayectoria previa en la política profesional y con proximidad directa a Milei. No tienen experiencia en negociaciones legislativas ni en construcción de acuerdos parlamentarios, lo que podría dificultar su adaptación al Congreso. Si logran traducir sus trayectorias desde el ámbito privado y profesional a la dinámica legislativa, podrán intentar instalar su agenda. Su desempeño comenzará a evaluarse desde diciembre.