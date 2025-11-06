Thursday 6 de November, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 13:36

Quiénes son los libertarios "no políticos" que se preparan para entrar al Congreso

El 10 de diciembre asumirán legisladores sin trayectoria política que llegan desde las redes, el deporte, la salud y las pymes bajo el sello de Javier Milei. Cerca del 60% de los nuevos representantes de La Libertad Avanza nunca ocupó un cargo público.

Tronco | Foto:CEDOC
Tronco | Foto:CEDOC

El 10 de diciembre, cuando el Congreso abra sus puertas para la jura, asumirán diputados y senadores que llegan fuera del circuito tradicional de la política y bajo la bandera de Javier Milei. No provienen de estructuras partidarias ni de carreras burocráticas. Son perfiles sin antecedentes en la función pública: un streamer que se viralizó con un termo atado a la cara, una ex modelo de TV, un ex tenista que enfrentó a Federer, una vedette correntina y un enólogo sanjuanino, entre otros. Cerca del 60% de los 38 diputados y 7 senadores de La Libertad Avanza proviene de ámbitos como las pymes, las redes sociales, la salud, el deporte y el vino, con una premisa común: menos Estado, más libertad.

En el conurbano bonaerense, donde LLA obtuvo 18 bancas, el más visible es Sergio “Tronco” Figliuolo: accionista en el canal de Fantino, se hizo meme defendiendo al Gobierno con nylon y termo. Lo acompaña Karen Reichardt, que dejó las pasarelas y la conducción de Amores Perros para denunciar privilegios desde el recinto. La médica Andrea Vera completa el trío: “No vengo a administrar la salud, vengo a curarla del estatismo”, sostiene.

En Capital, Andrés Leone —amigo íntimo de Milei desde el secundario— compartirá bloque con Agustín Monteverde, economista y ex capitán de fragata que pasó de think tanks a comisiones de Defensa. Córdoba suma nombres nuevos: Laura Soldano combina rutinas de gimnasio con discursos de libre mercado en TikTok, mientras Enrique Lluch, dueño de una empresa de refacciones, prioriza la gestión y los números frente a la exposición mediática.

El interior aporta perfiles inesperados. Diego Hartfield, misionero que le ganó un set a Federer en 2005, hoy dirige una biotech en Wall Street y jurará por Zoom desde Miami. Abel Chiconi, enólogo de una bodega familiar en San Juan, trasladará su experiencia vitivinícola al debate por retenciones. Virginia Gallardo, vedette que conoció a Milei en Polémica en el Bar, terminó la carrera de Economía en tres años intensivos. En Neuquén, la cantante Gabriela Muñoz pasa de ANSES al Congreso; en Tucumán, el oficial del Ejército Federico Pelli cambia la seguridad azucarera por la seguridad nacional. También llegan Natalia Chemor, distribuidora rionegrina, y Miguel Rodríguez, ex policía fueguino dedicado hoy a la carpintería.

En total, son treinta figuras sin trayectoria previa en la política profesional y con proximidad directa a Milei. No tienen experiencia en negociaciones legislativas ni en construcción de acuerdos parlamentarios, lo que podría dificultar su adaptación al Congreso. Si logran traducir sus trayectorias desde el ámbito privado y profesional a la dinámica legislativa, podrán intentar instalar su agenda. Su desempeño comenzará a evaluarse desde diciembre.

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil