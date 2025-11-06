El "abrazómetro" de Milei: quiénes son sus funcionarios más apretujados

La Casa Rosada se volvió, por unos minutos, una pista improvisada donde los abrazos de Javier Milei funcionan como termómetro de poder. En el video oficial de la última reunión de Gabinete, el Presidente entra al ritmo de James Brown, hace saltitos, levanta los puños y reparte abrazos como quien marca territorio político. No todos reciben el mismo trato: algunos apenas un gesto rápido; otros, un apretón largo que dice más que cualquier decreto. La escena deja claro quiénes están bien adentro del círculo chico.

El abrazo más contundente va para Luis Petri. El ministro de Defensa es el primero en ser interceptado y se lleva el apretón más largo, con palmaditas en la espalda incluidas. Petri, que llegó desde el radicalismo y se alineó con Milei tras la campaña, hoy juega fuerte en Defensa, tanto en el ajuste interno como en la relación con Estados Unidos. El gesto del Presidente es una señal: confianza total para un aliado sin ADN libertario, pero con resultados a la vista.

Detrás aparece Manuel Adorni, ahora jefe de Gabinete. Milei le da dos abrazos seguidos: uno frontal, casi levantándolo, y otro lateral con palmada. Adorni, ex vocero y cara cotidiana del Gobierno frente a la prensa, es quien filtra, ordena y defiende la narrativa oficial. El doble abrazo no deja dudas: hoy es pieza central, más allá del título formal.

Santiago Caputo, el estratega en las sombras, recibe un abrazo corto pero firme. Milei se detiene un segundo en su hombro, suficiente para confirmar su peso. Caputo, cerebro de la campaña y responsable de encuestas, discursos y tejido político, no necesita gestos grandilocuentes: su influencia se ve en la arquitectura del poder libertario.

Karina Milei cierra la lista. El abrazo es distinto: más largo, más cercano, y familiar. La secretaria general y hermana del Presidente maneja agenda, nombramientos y la ortodoxia libertaria. Es el último filtro y la figura más influyente detrás del escritorio. El abrazo no es político: es ADN y conducción.

Otros pesos pesados, como Luis Caputo o Patricia Bullrich, se quedan con un puño chocado o un saludo breve. En este Gobierno, el “abrazómetro” no mide rango, sino cercanía y utilidad en el proyecto. Hoy, esos cuatro concentran casi todo el afecto presidencial. El video, ya viral, muestra a Milei en modo distendido, pero también deja ver la verdadera geografía del poder libertario.