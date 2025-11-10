Archivo incómodo: el pasado de Santilli en el PJ

La incorporación de Santilli al PRO, en el 2003, vino del lado del peronismo porteño. Su "pase" lo negoció Miguel Ángel Toma, entonces titular del PJ de la Ciudad y jefe de la SIDE duhaldista. El otro que fue parte de esa negociación entre Macri y Toma fue Cristian Ritondo, que también venía del PJ.

Esta fue la escuela en la cual se forjó el flamante ministro libertario. En los noventa, cuando era un estudiante de la Universidad de Buenos Aires, empezó a militar dentro de la Juventud Peronista. A fines de esa década fue parte de la campaña de Ramón "Palito" Ortega, donde conoció a otras jóvenes promesas de ese espacio: Sergio Tomás Massa y Horacio Rodríguez Larreta, con quien luego comandaría los destinos de la Ciudad de Buenos Aires. De esa aventura todavía circulan en las redes fotos de él con los jóvenes Massa y Larreta.

"Mi ADN es peronista, pero mi familia es el PRO", declaró en una decena de ocasión cuando aún era parte del partido amarillo. Los que conocen en profundidad ese mundo juran que la distancia histórica que tuvo Macri para con él estaba condicionada por este pasado: simplemente al ex mandatario nunca le cayeron bien los peronistas. Ahora Santilli tendrá la tarea de negociar con varios gobernadores del peronismo. ¿Le será útil su pasado en el PJ?