Eduardo Feinmann contra Martín Caparrós por la Mesa del Hambre

Tras el cruce que protagonizó con médicos del Hospital Garrahan en televisión, Eduardo Feinmann pidió disculpas públicas por su tono. Ese gesto, lejos de cerrar la polémica, abrió otra: el escritor Martín Caparrós reaccionó desde Twitter y desencadenó un nuevo round virtual.

Caparrós fue el primero en disparar, citando la frase de Feinmann donde decía que llevaba años “enfrentando a esta gentuza, los sindicalistas” y que esta vez “no se gustó” al verse en el episodio televisivo. “Si fuera por él, jornadas de 12 horas y el sueldo planchado, como quieren sus jefes. Pero claro, dice que ayer ‘no se gustó’. ¿Eso significa que en general sí? Pobre señor”, escribió el autor de "El Hambre" y "Valfierno", entre otros, señalando la postura histórica del periodista frente a los gremios.

Feinmann respondió sin rodeos y eligió un flanco sensible para atacar. “Mucho. Le aseguro. Le mando un saludo Sr Mesa del Hambre”, retrucó, apuntando a la participación de Caparrós en la mesa convocada por el gobierno de Alberto Fernández para combatir la inseguridad alimentaria.

La Mesa contra el Hambre, lanzada en 2019, reunió a organizaciones sociales, académicos, empresarios y referentes culturales bajo la promesa de delinear políticas para disminuir la malnutrición y la indigencia. Se reunió cinco veces hasta mayo de 2021 y luego quedó inactiva, mientras los indicadores de pobreza siguieron creciendo. Para sus críticos, fue una iniciativa más simbólica que efectiva y terminó desdibujándose con el correr del tiempo.

Caparrós cerró el cruce devolviendo la ironía: dijo que “el triste señor Feinmann dice que ‘se gusta mucho’ —saludos a su espejo— y me ataca por haber participado en una iniciativa fallida contra el hambre de los argentinos. Claro, él está a favor”.

En apenas unos tuits, la discusión volvió a exponer las diferencias entre el periodismo combativo y el mundo intelectual, ahora atravesadas por el debate sobre el rol del Estado frente al hambre y la desigualdad.