Nancy Pazos polémica: "Macri siempre destrató a Santilli, hasta le puso espías"

En su editorial televisivo, Nancy Pazos comentó la relación conflictiva que su exesposo, Diego Santilli, tenía con Mauricio Macri. La periodista de C5N fue punzante, tanto con el flamante ministro de Interior como con el fundador del PRO, dando a conocer detalles de momentos ríspidos en el que el expresidente destrató al dirigente bonaerense. Un secreto a voces que dentro del macrismo no dejaban trascender, pero cobraron relevancia tras el salto del diputado electo a las filas de La Libertad Avanza.

Tras la victoria de LLA en las elecciones legislativas de medio término y la sorprendente performance del “Colorado” Santilli en territorio bonaerense, muchos especulan que la alianza entre libertarios y macristas se terminara consolidando como una cooptación de dirigentes amarillos por parte de los violetas. “Yo soy testigo directa de ese destrató y ninguneó de Macri hacia Santilli”, destacó Pazos frente a cámara y continuó: “Hasta le puso espías en la casa…”. Como punto final, la conductora preguntó: “¿Qué fidelidad le debe Santilli a Mauricio?”, y ella misma respondió: “Ninguna”.

Los recuerdos de Nancy Pazos rememora la época en que la periodista y el dirigente eran pareja y, en ese momento, el ex vicejefe de Gobierno porteño se posicionaba dentro del macrismo. El periodista Juan Luis González, en su nota de Noticias de esta semana, detalla una anécdota sobre esos tiempos: "Durante el casamiento de Augusto Rodríguez Larreta, el hermano de Horacio, se acercó a Macri para hablar de política. La respuesta de Macri, según la periodista, fue “de un ninguneo tan espantoso, tan de mierda, tan soberbio”. A esa especie de desprecio de Macri a quien supo ser su ministro de Ambiente durante su gestión como jefe de Gobierno se agrega algo más oscuro: el espionaje que le hizo un grupo de la AFI, durante el macrismo, a Santilli".

En las últimas semanas, el distanciamiento entre Diego Santilli y Nancy Pazos, separados desde 2013 tras dos décadas de relación y tres hijos —Nicanor, Teo y Tonio—, se convirtió en un clásico del cruce entre política y medios. Actualmente, con Santilli como ministro del Interior de Javier Milei y Pazos consolidada como figura de "A la Barbarossa" y analista peronista en distintos medios que simpatizan con el peronismo, la tensión volvió a estallar.

En plena campaña bonaerense, la conductora apuntó sin rodeos contra su exesposo. Consultada por Nati Jota en Olga, sobre si le deseaba suerte al padre de sus hijos, Pazos implacable respondió: “No quiero que le vaya bien. Es una mala influencia para mis hijos”. Con cierta decepción, reconoció que los ve “muy influenciados por él”. Días después, tras el triunfo libertario, la misma periodista remató al aire: “Es verdad que no quería que ganara” y recordando además su aporte a los inicios del dirigente: “Contribuí un montón para que pudiera hablar así”.

Ante estos dardos personales, en varias notas a los medios, Santilli declaró: “Nunca hablaré de la madre de mis hijos”. En Clarín, el ministro insistió en que lo familiar se discute “en casa”. Incluso, su pareja actual, la ex modelo Analía Maiorana, afirmó: “Que Diego no hable mal de Nancy no es un mérito, es buena persona”. En en el contexto actual, esos trapos sucios que quedaron de la vieja relación entre Pazos y Santilli y empezaron a relucir siguen captando la atención en los medios.