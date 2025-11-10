Causa Cuadernos: quién es el ex contador de los Kirchner que no quería salir de la cárcel

Este viernes, el abogado Roberto Herrera reveló que su defendido, Víctor Manzanares, no quería salir de prisión para pagar sus culpas por los delitos de corrupción que lo tuvieron como protagonista. El contador de Néstor y Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales arrepentidos en la causa de los "Cuadernos de las Coimas" y, hasta el momento, se negó a presentar todo pedido de excarcelación.“Yo me lo merezco, está mal lo que hice, me decía”, afirmó el letrado sobre lo que confesó su defendido, en una entrevista con Radio Rivadavia.

El fiscal Carlos Stornelli había señalado que los aportes de información y documentación de Manzanares fueron muy importantes para reconstruir el circuito de lavado de dinero durante la administración kirchnerista. En su momento, cuando se presentó como arrepentido, el contador entregó información que permitió identificar operaciones mediante las cuales Daniel Muñoz, el fallecido secretario del matrimonio Kirchner, blanqueó su fortuna de más de 70 millones de dólares.

Según la acusación fiscal del caso, Muñoz recibía en el departamento de Cristina Kirchner bolsos con los sobornos que recogían Roberto Barrata y su chofer Oscar Centeno. Manzanares había declarado en febrero de 2019 como “arrepentido” y aportado muchísimos detalles sobre operaciones financieras que él mismo realizó para blanquear la fortuna del propio Muñoz con la compra de 113 propiedades en el país y una decena en Miami, Nueva York y Turcos & Caicos.

En la entrevista radial, Herrera explicó que Manzanares “es muy católico y decía que hizo algo mal y tenía que pagar su culpa” . “Manzanares fue el contador de Néstor y Cristina Kirchner, de toda la vida; por eso es muy interesante su testimonio”, agregó el defensor. Años atrás, Manzanares enfrentó a los periodistas, quienes le preguntaron si no le molestaba que su situación judicial fuera mucho peor que la de la familia Kirchner. “Es difícil opinar de los demás, yo puedo pensar que estaría mal, pero tengo que enfocarme en mí mismo y en las consecuencias que yo tengo que tributar al Estado”, señaló el detenido en aquella oportunidad.

Víctor Manzanares representa una pieza de importancia estratégica para la causa Cuadernos porque pone en su relato el engranaje contable, societario y financiero de la red de sobornos que se investiga. Su condición de excontador de los Kirchner lo vuelve testigo valioso, y su arrepentimiento podría aportar luz sobre cómo funcionó el sistema de coimas, lavado y distribución de fondos ilícitos

Nacido en Santa Cruz, comenzó su actividad profesional como contador en 1988, en el estudio de su padre. Fue designado síndico del Banco de la Provincia de Santa Cruz en 1992, durante el mandato de Néstor Kirchner como gobernador, lo que reforzó el vínculo profesional entre su estudio y la familia gobernante. Como profesional, era además partícipe de múltiples sociedades vinculadas al grupo empresarial vinculados a los Kirchner, según la investigación de distintas fuentes periodísticas.

Detenido en julio de 2017 en Río Gallegos por orden del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa Los Sauces, que investigó los presuntos lavados de dinero y cobros de retornos de empresarios.En 2025, Manzanares fue aceptado como imputado colaborador en la causa conocida como Causa Cuadernos, lo que implica que su declaración es incorporada como medio de prueba en la investigación.

La causa tiene como punto de arranque unas libretas manuscritas por Oscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta, quien fue mano derecha del entonces ministro Julio De Vido en el Ministerio de Planificación de la Nación. Esos cuadernos consignaban durante años traslados de bolsos con dinero de empresarios a funcionarios y destinos precisos. En el expediente se sostiene que múltiples empresas constructoras pagaban coimas a cambio de la obtención de contratos de obra pública nacional entre 2003 y 2015, bajo los gobiernos kirchneristas.

La acusación central sostiene que existió una asociación ilícita, liderada por Cristina Kirchner, para recaudar y lavar esos fondos. La semana pasada, se inició el juicio oral y público contra más de 80 imputados, en lo que ha sido calificado como el mayor juicio por corrupción en la historia argentina. En el tribunal se articula sobre cuatro ejes de acusación, entre ellos la cartelización de la obra pública, la adjudicación irregular de corredores viales y transporte ferroviario, y la recaudación indebida