Milei subió a sus redes un libro sobre él traducido a distintos idiomas

Javier Milei publicó en Instagram una foto en la que muestra cinco ejemplares del mismo libro sobre él, cada uno en un idioma distinto. En la imagen se observan las ediciones en español, portugués, francés, italiano y alemán, y el Presidente acompañó el posteo con su frase habitual: “FENÓMENO BARRIAL. VLLC!”. La escena busca subrayar la difusión internacional de su figura y de sus ideas económicas.

El libro es “La era Milei: el liberalismo argentino en la batalla de las ideas”, del economista alemán Philipp Bagus. Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Bagus es una referencia de la escuela austríaca de economía, corriente que Milei reivindica como la base de su pensamiento. El autor se hizo conocido por sus textos sobre teoría monetaria, defensa del libre mercado y críticas al intervencionismo estatal.

En esta obra, Bagus recorre el ascenso político de Milei, su llegada al poder como outsider y el giro liberal que promueve para la Argentina. Lo presenta como un fenómeno disruptivo que logró instalar en el centro del debate público ideas que durante décadas circularon en márgenes académicos y foros minoritarios. También destaca su uso de redes sociales, el tono confrontativo y la construcción de una identidad “anticasta” como pilares de su liderazgo.

Según el libro, el caso argentino bajo Milei será observado globalmente como un experimento que pondrá a prueba la aplicación práctica de la escuela austríaca en la gestión estatal. La foto que difundió el Presidente, mostrando las traducciones, refuerza esa narrativa: Milei se posiciona no sólo como figura política local, sino como referente internacional del liberalismo contemporáneo.

Con este post, Milei vuelve a apoyarse en su perfil intelectual y en el respaldo de economistas extranjeros, mostrando cómo su carrera política se proyecta más allá de la Argentina.