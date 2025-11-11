Los preparativos para la boda de Marianela Mirra con Alperovich en prisión

Sin dudas, el noviazgo entre Marianela Mirra y José Alperovich, ex gobernador de Tucumán condenado por abuso sexual, fue uno de los acontecimientos mediáticos más controversiales del año. La ex ganadora de Gran Hermano y el ex dirigente peronista protagonizan desde hace unos meses una relación que combinó confesiones públicas, fotos íntimas, una breve ruptura y, según medios tucumanos y porteños, planes de boda para fines de noviembre de 2025.

Si bien los rumores de romance datan desde hace más de una década, cuando se descubrió que la modelo cobraba como personal contratado del Parlamento tucumano, el vínculo romántico se hizo público el 1 de abril de 2025, cuando Mirra publicó en su cuenta de Instagram mensajes en los que confirmaba un “noviazgo” con Alperovich y defendía su derecho a visitarlo. “Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”, escribió en una story que rápidamente fue difundido por medios nacionales. Esa confirmación desató críticas y titulares por el pasado judicial del exfuncionario tucumano.

Poco después, Mirra compartió en redes imágenes e historias que mostraban un vínculo íntimo, incluida una foto en la que aparece junto a Alperovich en una cama, lo que alimentó la polémica y obligó a la exfigura de reality a responder a periodistas y a seguidores. Los posteos y las visitas a la unidad carcelaria o al lugar donde Alperovich permanecía alojadocon prisión domiciliaria fueron registrados por distintos portales de espectáculos y policiales.

El trasfondo judicial es clave para entender por qué la relación generó tanto revuelo. Alperovich fue juzgado y condenado por abuso sexual agravado en junio de 2024. Un tribunal lo encontró responsable de múltiples hechos contra su sobrina que trabajaba como su secretaria y fue sentenciado a 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esa condena explican la enorme repercusión pública de cualquier vínculo afectivo con el exgobernador.

A comienzos de noviembre, distintos medios consignaron que la pareja había fijado una fecha para su casamiento. El 27 de noviembre seria el día elegido para el compromiso y la ceremonia sería “íntima”, en el domicilio de Puerto Madero donde Alperovich estaría cumpliendo prisión domiciliaria, con una lista muy reducida de invitados. Las reacciones públicas fueron mixtas: sectores de la opinión pública y organizaciones en defensa de las víctimas de violencia sexual cuestionaron con dureza la idea de una boda mientras pesa sobre Alperovich una condena por abuso; otros comentaron que se trataba de una decisión personal de la pareja.

Hace apenas dos meses, la exconcursante del reality había contado que inició un tratamiento de inseminación artificial con el exmandatario provincial, dejando en claro su decisión de seguir adelante con la relación. Durante una charla con su amigo Gastón Trezeguet, a quien anteriormente le había confirmado su embarazo, Mirra le comunicó: “Hola rey. Si me caso… es un proyecto que se critica pero que existe y es parte de mi vida”. Para contraer segunda nupcias, el político tuvo que divorciarse recientemente de la exsenadora justicialista Beatriz Rojkés. El momento del "si" promete ser el punto culmine de toda la controversia.