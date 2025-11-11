Quiénes son los candidatos evangelistas que ganaron en las elecciones

Las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, que renovaron 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, dejaron un dato político y sociocultural de peso: el desembarco récord de dirigentes evangélicos en el Congreso. Con una victoria nacional superior al 40% de los votos, La Libertad Avanza (LLA) capitalizó su alianza con sectores cristianos conservadores y logró que al menos seis referentes de ese perfil lleguen al Parlamento —una senadora y cinco diputados—, según organizaciones religiosas. Pastores, abogados pro-vida y militantes de valores tradicionales ocuparán ahora un rol clave en el armado oficialista.

Chubut: la irrupción de Maira Frías

En Chubut, LLA quebró la hegemonía peronista por un margen mínimo de 1.851 votos (28,4%). La electa diputada Maira Raquel Frías, abogada de 34 años y jefa de ANSES en Comodoro Rivadavia desde 2021, se convirtió en la primera legisladora libertaria de la provincia. Evangélica, madre de una hija y con llegada directa a Karina Milei —quien impuso su candidatura—, celebró el resultado en tono religioso: “Hoy Dios nos consagró primeros”. Frías anticipó apoyo pleno al programa económico y a la defensa de la familia tradicional.

Neuquén: Nadia Márquez, figura central

Neuquén marcó otro hito para Milei: con el 36% de los votos, LLA desplazó al MPN y se quedó con dos senadores y un diputado. La protagonista del triunfo es Nadia Judith Márquez, pastora bautista, abogada y activista pro-vida, ahora senadora nacional. Concejal desde 2023, autora de libros de fe y política y referente del discurso antiaborto, lideró una boleta donde también ingresaron Gastón Riesco y Soledad Mondaca. Su presencia garantiza una voz evangélica fuerte en el Senado y la proyecta como pieza clave en la relación del oficialismo con las iglesias.

Santa Cruz: un freno inesperado para Milei

En contraste, Santa Cruz dio una victoria al kirchnerismo con el sacerdote Juan Carlos Molina, ex titular de Sedronar y fundador de la Fundación Valdocco. Con el 32% de los votos, le arrebató la banca a LLA y provocó un cimbronazo político: el gobernador Claudio Vidal exigió la renuncia de todo el gabinete provincial. Molina, cercano a Máximo Kirchner y cuestionado por supuestas irregularidades en traslados de menores, celebró su triunfo con una consigna combativa: “No ganó la mentira, ganó la gente”.

Es así que los nuevos nombres patagónicos se suman a otros referentes cristianos del mileísmo, como Mónica Becerra (San Luis) y Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego). El avance consolida un núcleo conservador dispuesto a incidir en debates sobre aborto, educación sexual, cultos y valores familiares. Para unos, una señal de retroceso; para otros, un contrapeso al progresismo.

Con 80 diputados y 10 senadores, Milei tendrá apoyo ideológico y espiritual en el Congreso. Y la Patagonia, históricamente disputada por modelos políticos, ahora suma un nuevo actor: la fe evangélica como fuerza de poder legislativo.