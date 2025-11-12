Rial polémico: "La Libertad Avanza está embarazada de peronismo"

En su programa televisivo de C5N, Jorge Rial se refirió a los rumores de un supuesto pacto entre Javier Milei y Cristina Kirchner y una hipotética reforma de la Constitución Nacional. Reflotando una editorial que Alejandro Fantino expuso en su espacio streaming de Neura, el periodista destacó los funcionarios de procedencia peronista en la administración libertaria.

“Yo no veo a Milei hablando con Cristina”, aclaró Rial y remarcó: “Pero, debe haber mucha segunda línea”. Mencionando al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, proveniente del peronismo, el periodista señaló que el gobierno “está embarazado de peronismo”. Dando ejemplos de dirigentes con pasado justicialista que terminaron en las filas de LLA, como Sebastián Pareja o Patricia Bullrich, el conductor de Argenzuela detalló que algunos cuadros del PJ invitaron a Santilli para sentarse a hablar.

Por el momento, lo cierto es que emisarios del gobierno de Javier Milei y del kirchnerismo duro se sentaron a hablar sobre cómo completar las dos vacantes que tiene la Corte Suprema. La reunión fue entre Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia de Milei, y Juan Martín Mena, ex número dos de la AFI durante el cristinismo y último viceministro de Justicia de Alberto Fernández.

El periodista de Noticias, Rodis Recalt, afirmó que en esa charla se propondría a Mariano Llorens —presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py— y el kirchnerismo pondría sobre la mesa a Anabel Fernández Sagasti, senadora de Mendoza y figura de confianza absoluta de Cristina Kirchner.

Estas segundas líneas, disponen de la más absoluta confianza de los principales líderes políticos del país. Amerio, como secretario de Justicia, es el articulador entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial: traduce las estrategias políticas de Santiago Caputo al lenguaje institucional de los tribunales. Por su parte, Mena es el cuadro con mayor conocimiento de los resortes del Poder Judicial que conserva el kirchnerismo y mantiene la llave del Senado para cualquier acuerdo institucional.

Si las conversaciones llegan a buen puerto, las posibilidades de una secuela del Pacto de Olivos con la modificación de la Constitución Nacional podría concretarse. En la reforma constitucional de 1994, al incluirse la reelección presidencial como posibilidad para el presidente en ejercicio, se recortó el mandato de 6 años a 4 años. Los rumores dicen que Javier Milei tiene interés de que esta disposición se revierta, volviendo a los 6 años. Si bien, por ahora, son rumores, las voces sobre este tema se escuchan más fuerte.

El Pacto de Olivos encabezado por el presidente justicialista Carlos Menem y el ex mandatario radical Raul Alfonsin significó la ratificación de una nueva posibilidad de reelección para el riojano en las elecciones presidenciales de 1995 que, finalmente, las ganó. Por otro lado, fue un presagió de la debilidad de la UCR en la negociación que termino en tercer lugar en la contienda electoral y que debió aliarse con nuevos partidos emergentes para poder subsistir en la competencia política a nivel nacional. Basado en esa experiencia, sería un futuro poco prometedor para el peronismo.