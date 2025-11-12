Quiénes son los diputados de Patricia Bullrich que abandonaron a Macri y se unieron al Gobierno

El 31 de octubre de 2025, siete diputados nacionales leales a Patricia Bullrich rompieron con Mauricio Macri y el bloque PRO para sumarse a La Libertad Avanza. El éxodo, tras el triunfo oficialista del 26/10, eleva a LLA a 88 bancas y debilita al macrismo a 20-24. Bullrich, ministra de Seguridad, motorizó el pase por “errores” de Macri, como la expulsión de Damián Arabia, priorizando gobernabilidad y reformas.

Damián Arabia, abogado de CABA y exvicepresidente del PRO, lideró la estampida. Electo en 2021 por la lista de Bullrich, fue expulsado por su lealtad al Gobierno. “Me sumo a LLA para dar la batalla por las reformas”, posteó. Será operador clave en seguridad urbana.

Sabrina Ajmechet, periodista porteña desde 2021, renovó su banca bajo sello libertario. Molesta por el desinterés macrista en su campaña, se alinea con Bullrich en antiterrorismo y endurecimiento penal. “El cambio no se frena”, dijo.

Laura Rodríguez Machado, contadora santafesina reelegida en 2021 y 2025, lidera el ala agro del bullrichismo. Critica la “falta de autonomía” bajo Ritondo. Apoyará desregulación rural y un interbloque PRO-LLA para blindar vetos.

Silvana Giudici, abogada de CABA y exsecretaria parlamentaria del PRO, confirmó: “No debemos oponernos a LLA tras ganar juntos”. Será puente en género y seguridad, áreas sensibles para la ministra.

Patricia Vázquez, educadora entrerriana desde 2021, sigue instrucciones directas de Bullrich. Articulará en el interior con gobernadores oficialistas, impulsando educación cívica y mano dura.

María Luisa González Estevarena, actual legisladora porteña de LLA, asumirá el 10/12 tras ser electa el 26/10 en lista compartida con Bullrich. Representa la nueva generación que prioriza Milei sobre Macri. Trabajará en urbanismo y transporte.

Aníbal Tortoriello, empresario rionegrino, también ingresa el 10/12 por LLA. Compitió junto a la senadora Villaverde. Abandonó el PRO para evitar “negociaciones ajenas” de Macri. Clave en reformas energéticas patagónicas.

Macri advirtió: “Nos necesitarán”. Bullrich celebra: “La sociedad dictó quién lleva la posta”. LLA gana músculo para extraordinarias y 2027.