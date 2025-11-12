Las cinco peores frases que le dedicó Nancy Pazos a su ex, el nuevo ministro Santilli

Nancy Pazos no ahorró críticas contra Diego Santilli, su exmarido y ahora ministro de Seguridad de la Nación tras el triunfo de La Libertad Avanza en 2025. Lo que empezó como diferencias políticas terminó en ataques personales que reabrieron viejas heridas y expusieron un rechazo total a su cambio ideológico. Estas son las cinco frases más duras que le dedicó, con contexto:

“No… si no quiero que le vaya bien”. En un streaming antes de las elecciones, cuando le preguntaron si felicitaría a Santilli en caso de ganar, respondió con frialdad. Fue un rechazo directo, no solo político, sino personal. “Se transformó en un ser extraño para mí. Es una mala influencia para mis hijos”. Pazos cuestionó el giro libertario de Santilli y aseguró que su influencia está volviendo a sus hijos “bastante libertarios”. Lo pintó como un padre tóxico en lo ideológico. “De las offshore no sé nada, no había ninguna cuando yo estaba cercana... Es más, una vez vino un contador a proponer un offshore y lo saqué corriendo de mi casa”. Aludió a supuestas propuestas de evasión fiscal en su ex hogar, distanciándose y sugiriendo que Santilli estaba expuesto a influencias turbias, cuestionando su integridad. “Él le dijo al terapeuta que él ni la conocía y un montón de cosas que, obviamente, no eran ciertas”. En un audio filtrado enviado al programa A la Tarde (América TV), Pazos revivió el escándalo de infidelidad de 2013 con Analía Maiorana. Contó que, en plena terapia de pareja, Santilli negó conocerla, a pesar de las pruebas. Lo acusó de mentir descaradamente. “Le faltan pelotas. Cuando la gente no está segura de sí misma, cuando no es valiente, te llevan”. Pazos cuestionó el carácter de Santilli por votar ajustes en el Congreso (como al presupuesto del Garrahan, donde trataron a uno de sus hijos), acusándolo de ceder ante Milei por falta de coraje, pese a desacuerdos privados.

Más allá de la política, estas declaraciones muestran una ruptura profunda. Nancy Pazos no solo criticó al ministro Santilli, sino al hombre que fue su pareja y padre de sus hijos. El pasado familiar se convirtió en un campo de batalla público durante la campaña de 2025.