Milei no abre el Gobierno: le pone candado

Las noticias de estos días muestran a los dos flamantes funcionario del Gobierno, Manuel Adorni y Diego Santilli, asumiendo sus nuevos cargos, y al Presidente abrazándose con sus ministros -y hasta haciendo pogo con alguno- con música de James Brown de fondo. Son escenas que hablan del júbilo por el resultado electoral y de la renovación del Gabinete que Milei había prometido para después de los comicios: nuevas caras, nueva fase. De más amplitud, según el mensaje propagandístico que baja desde la Casa Rosada. Aunque ese enunciado, ya veremos, es engañoso.

La apertura prometida por los libertarios, y reclamada también por Estados Unidos al momento de cristalizarse el salvataje económico por 40 mil millones de dólares, por ahora quedó solo en lo gestual: convocatorias al diálogo, funcionarios que supuestamente pertenecen a otros espacios y hasta un Milei que momentáneamente ha dejado de insultar... Pero, ¿qué hay detrás de esa puesta en escena? Desgranemos punto por punto: en la convocatoria al diálogo con los gobernadores, el mensaje de Santiago Caputo fue que el oficialismo les pedía acompañamiento en el Congreso para que la Ley de Presupuesto borrara con el codo todas las mejoras sociales que la oposición le había impuesto a Milei en el Senado y la Cámara de Diputados. En cuanto a los ministros extrapartidarios, como es el caso de Santilli, lo cierto es que “El Colo” ya se había pintado de violeta hace rato y que su relación con Mauricio Macri venía más tirante que nunca. Con lo cual no es una incorporación del PRO, sino un libertario hecho y derecho, “karino” para más datos, al igual que el otro debutante, el jefe de Gabinete, Adorni. Es decir que los dos casilleros que se abrieron en el staff de Milei fueron cubiertos por leales de la hermana presidencial. ¿Dónde está la supuesta apertura?

Macri, el aliado del Gobierno al que todos señalaban como indispensable en caso de una derrota en las elecciones de octubre, pasó a ser prescindible después del triunfo inesperado: ya ni el ex presidente ni los gobernadores no K son vistos como los garantes de la gobernabilidad. Eso lo aseguraron los votos, además del préstamo de Donald Trump y Scott Bessent. Tanta es la frialdad de los libertarios con Macri que, después de la última ronda de milanesas en Olivos, el ingeniero se fue indigestado por la arrogancia de su anfitrión. “No me ofreció nada”, les dijo a sus interlocutores a la salida del encuentro, durante el cual Milei, según la versión de Macri, le explicó que los argentinos “lo habían premiado” porque “hizo todo bien”.

Había leído el resultado como un cheque en blanco. ¿Eso es apertura?