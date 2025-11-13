El plan de Cristina Kirchner para, aun presa, pasar sus vacaciones en El Calafate

El debate surgió en el programa "Tarde o Temprano" de Canal 13, donde los periodistas discutieron una hipótesis que empezó a circular en Tribunales: Cristina Kirchner estaría evaluando un mecanismo legal para poder pasar las vacaciones en su casa de El Calafate, aun bajo prisión domiciliaria. La información no está confirmada, pero los panelistas analizaron los escenarios posibles y los argumentos que su defensa podría presentar.

Entre bromas, el equipo del ciclo deslizó que, con el calor extremo que se viene para el verano porteño, “ahora que empieza el calor intenso, aprovecha para ir al Sur”. El comentario abrió paso a un análisis más serio sobre las estrategias que podría utilizar el entorno jurídico de la exvicepresidenta.

En el piso citaron una frase que resumió la lógica detrás del eventual pedido: “Claro, ella ve a José Alperovich que está de fiesta”, comentaron. La referencia no fue casual. José Alperovich —ex gobernador tucumano— cumple prisión domiciliaria por abuso sexual, pero aun así planea casarse con Marianela Mirra en el departamento donde cumple la medida, lo que para los periodistas evidencia la flexibilidad con la que algunos arrestos domiciliarios terminan aplicándose en la práctica.

En ese marco, el programa mencionó el rol clave que tendría Carlos Beraldi, abogado penalista de Cristina Kirchner. Lo describieron como “formado e inteligente”, y coincidieron en que será él quien explore las vías legales para justificar un eventual traslado temporario. Según el análisis del panel, la defensa podría argumentar que la casa de la ex mandataria en Constitución no garantiza condiciones adecuadas, especialmente por las constantes concentraciones de militantes y peregrinaciones de seguidores que se presentan allí desde hace años, generando tensión con los vecinos y dificultades para garantizar la seguridad y la tranquilidad del entorno.

La hipótesis, por ahora, se mantiene en el terreno de la especulación televisiva. Pero el tema instaló una pregunta política y judicial de peso: ¿puede una figura con prisión domiciliaria solicitar “vacaciones” en otra propiedad? Si Cristina avanza con el planteo, el verano podría convertirse en un nuevo capítulo de la batalla legal y mediática que la rodea.