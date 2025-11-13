Furor libertario en las redes con Alberto Fernández: "Volvió la Cabra"

En redes, usuarios libertarios comenzaron a referirse irónicamente a Alberto Fernández como “la Cabra”, juego de palabras asociado a GOAT (Greatest Of All Time). No es por logros propios, sino por lo contrario: lo señalan como quien, con su gestión, habría allanado el camino para el triunfo de Javier Milei al dejar al kirchnerismo en uno de sus momentos más débiles.

El apodo se masificó después de su entrevista con Tomás Rebord, donde el ex presidente negó las acusaciones de violencia de género de Fabiola Yáñez y se desligó de responsabilidades por el deterioro económico durante su mandato (2019-2023). La inflación anual del 211%, la pobreza por encima del 40%, el cepo cambiario endurecido y las tensiones internas dentro del Frente de Todos son señalados por cuentas mileístas como factores clave en la posterior victoria liberal.

“Gracias a la Cabra por entregarnos el país en bandeja”, dice un tuit con más de 800.000 impresiones, acompañado del emoji del animal. El hilo atribuye al ex mandatario una serie de decisiones fallidas —desde el manejo de la pandemia hasta los episodios en Olivos— que, según esa lectura, desgastaron al oficialismo de entonces y fortalecieron el discurso antisistema.

Las cuentas oficialistas replican los memes: imágenes de Fernández en cuarentena con la frase “El MVP del Mileísmo” y videos editados donde sus declaraciones se superponen con gráficos de inflación en ascenso. Uno de esos clips cierra con el mensaje: “Sin Alberto no hay motosierra”.

En las últimas horas, luego de un irónico tuit dedicado a una periodista que lo criticaba, las redes libertarias volvieron a estallar: "volvió la Cabra", "la maldita Cabra lo hizo de nuevo", "balón de oro" y otras frases similares sirvieron para festejar su performance tuitera.

La ironía es la base del fenómeno. Usuarios que antes lo cuestionaban ahora lo presentan como un actor central —aunque involuntario— del cambio político. “Es el antihéroe que necesitábamos”, escribe uno de los perfiles más difundidos. En el ecosistema digital argentino, Fernández aparece no solo como un ex presidente, sino como el protagonista accidental de la transición hacia la era Milei.