Quiénes son los solteros y sin hijos del Gobierno: el top ten "libervirgo"

En el Gobierno conviven varios funcionarios y referentes sin pareja estable ni hijos. Desde la oposición circula para este grupo el apodo “libervirgo”, usado de manera despectiva para señalar su aislamiento en lo sexoafectivo y su supuesto vínculo con tendencias asociadas al universo “incel”. Sus situaciones personales suelen mencionarse a la par de sus roles públicos, especialmente en una administración que sostiene la libertad individual como eje. Este es un repaso por los perfiles más conocidos.

Agustín Laje (36 años)

Escritor y conferencista, identificado con la “nueva derecha” y cercano al presidente. Publicó El libro negro de la nueva izquierda y vive de actividades privadas, sin cargo estatal. Está soltero, sin hijos y sin pareja conocida. Suele advertir sobre la baja natalidad, lo que genera críticas por la diferencia entre su postura pública y su situación personal.

Nicolás Márquez (50 años)

Abogado y autor de la biografía de Milei. Es conocido por su postura anticomunista. Está divorciado desde 2008, tras denuncias de su exesposa que derivaron en mediaciones judiciales. Tiene una hija adulta de ese matrimonio y no registra nuevas parejas ni más descendencia. En ese conflicto también estuvo involucrada una discusión sobre un aborto solicitado a su expareja.

Karina Milei (52 años)

Secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. Es licenciada en Relaciones Públicas y administra la agenda y asuntos administrativos de Milei. Vive en Vicente López, sin pareja ni hijos. Mantiene un rol central en el funcionamiento político del oficialismo.

Javier Milei (55 años)

Presidente de la Nación. Economista, con pasado en el mundo financiero y en los medios. No tiene hijos y no se le conocen parejas formales recientes. Se refería a sus perros clonados como “hijos de cuatro patas”. Tras años de distanciamiento de sus padres, retomó el vínculo a partir de la intermediación de su hermana.

Iñaki Gutiérrez (24 años)

Responsable del manejo digital del Presidente, especialmente en TikTok. Es influencer, estudia dos carreras y no ocupa cargos formales en el Estado. Vive con sus padres. Está en pareja con Eugenia Rolón, también creadora de contenido, sin hijos.

Lilia Lemoine (45 años)

Diputada nacional por Buenos Aires. Fue asesora de imagen de Milei y tuvo un vínculo personal anterior con él. Impulsó iniciativas como la “renuncia a la paternidad”. Está soltera y sin hijos. Su posición pública en temas de género suele generar cuestionamientos que incluyen referencias a su vida personal.

Sandra Pettovello (57 años)

Ministra de Capital Humano. Proviene del ámbito periodístico y académico en temas familiares. Está soltera y sin hijos. Su cartera reúne áreas como Educación, Trabajo y Desarrollo Social. En los años ’90 tuvo una relación conocida con el actor Pablo Rago.

Nicolás Posse (59 años)

Exjefe de Gabinete. Ingeniero, con trayectoria en el sector privado. Está casado y tiene una hija adulta, por lo que es una excepción dentro del grupo analizado. Renunció en julio de 2025 tras diferencias internas.

Damián Reidel (54 años)

Presidente de Nucleoeléctrica Argentina. Físico y economista con paso por el sector privado y académico. Está soltero y sin hijos conocidos. Ha participado en el diseño del programa energético del Gobierno.

Diego Spagnuolo

Exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. Abogado vinculado al oficialismo. Estuvo a cargo de auditorías que derivaron en la suspensión de numerosas pensiones. Fue removido en 2025 tras la difusión de audios vinculados a pedidos de dinero. Está soltero y sin hijos.