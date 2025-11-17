Investidura presidencial: La Renga puso a un enano para hacer de Milei en su recital

“El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, afirmaron el bajista Gabriel "Tete" Iglesias y el manager Gabriel "Gordo Gaby" Goncalves de La Renga en una entrevista reciente sobre el uso que Javier Milei hizo de la canción "Panic Show" en los actos de La Libertad Avanza. Desde hace tiempo, los integrantes de la banda de hard rock vienen denunciando y repudiando la utilización del tema musical en los encuentros libertarios, que se llevan a cabo sin autorización de la agrupación encabezada por Chizzo Nápoli.

Desde antes de la campaña presidencial de 2023, el actual presidente adoptó como uno de sus emblemas la canción “Panic Show", cuya letra calzó perfectamente con su autoimagen militante. Durante los actos, el líder libertario entonó ese tema sin permiso explícito y contra la voluntad de la banda. Incluso, en su momento, La Renga emitió un comunicado muy crítico: “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga; lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio”.

El reproche no quedó en palabras, durante un show en Racing, el vocalista ironizó antes de entonar “Panic Show”: “Atención, Javier. El León se quiere comer a la casta y resulta que están todos al lado tuyo”. En otra oportunidad, en un concierto en el estadio de Huracán, Chizzo Nápoli ironizó: “Hay un tirano que me robó el león”. “Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar adelante sus ideas, porque lamentablemente están muy del otro lado”, lamentaron los integrantes del conjunto oriunda del barrio porteño de Mataderos.

Hace unos días, ell choque entre la banda y el libertario alcanzó un punto más elevado en el pleito. Durante el festival Dama’s Day Volumen 4 realizado el predio del Wyndham Garden de Luján, la banda subió al escenario a un hombre de baja estatura con una máscara que imitaba el rostro de Javier Milei. En la plataforma ubicada sobre la Ruta 6 y el río Luján, el enano disfrazado con campera de cuero sobreactuó los gestos del mandatario argentino al ritmo de "Panic Show".