Longobardi durísimo: "Un gobierno compuesto por un conjunto de lunáticos"

Marcelo Longobardi volvió a apuntar contra Javier Milei y su gabinete en un reciente video en el que desplegó una de sus críticas más severas al oficialismo. El periodista describió al Gobierno con una frase que encendió polémica: “Había algunos indicios que podían sugerir que en un gobierno tan raro como el del presidente Milei podía pasar cualquier cosa. Dentro de esa noción, cualquier cosa como esta: un gobierno compuesto por un conjunto de lunáticos, con un lunático mayor; un conjunto de fanáticos radicalizados, intolerantes, que terminaron pareciéndose mucho a aquellos que vinieron a desalojar: la casta”.

Desde ese punto, Longobardi extendió su crítica hacia el periodismo que él considera alineado con el oficialismo. Señaló que el clima mediático favorece la narrativa del Gobierno y cuestionó el tono de ciertos programas: “Anoche escuché en estos programas de televisión tan orientados al oficialismo —dijo, mientras mostraba en pantalla a Luis Majul— que aquí había desde una conspiración de empleados públicos”.

En su mensaje, fue más allá y agrupó a varias figuras conocidas del prime time bajo una misma etiqueta. Según Longobardi, Esteban Trebucq, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Luis Majul componen una suerte de “nuevo 678”, en alusión directa al programa kirchnerista que funcionó durante años como usina de defensa política. Para el periodista, ese conjunto de voces cumple hoy un rol equivalente en relación al gobierno libertario.

El video fue publicado hace semanas y circuló con fuerza en redes y plataformas de actualidad, alimentando el enfrentamiento ya abierto entre Longobardi y sectores del oficialismo, y reactivando la discusión sobre el papel de los medios en la etapa Milei.