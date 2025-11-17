Presente griego: por qué Victoria Villarruel le regaló un vino a Patricia Bullrich

La tensión creciente entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel sumó un capítulo inesperado en el Congreso. La vicepresidenta decidió obsequiarle a la ministra de Seguridad una botella de vino, un gesto que en apariencia parecía cordial, pero que se leyó como una cargada y que dentro del oficialismo lo ven como parte de la “guerra fría” que ambas mantienen desde hace semanas.

Bullrich, previamente, había enviado a su par del Senado un ejemplar de la Constitución Nacional, en alusión directa a los sectores libertarios que tildaron a Villarruel por las ya conocidas disputas internas y su mala relación con el presidente Milei. Ese gesto, que mezcló advertencia jurídica y mensaje político, fue respondido por Villarruel con ironía: una botella de vino entregada en su despacho del Senado, según reveló el medio La Política Online.

La relación entre ambas llegó a un punto de frialdad que sorprendió incluso a miembros de La Libertad Avanza. Villarruel, que intenta consolidar su propio espacio de poder en la Cámara alta, quedó en el centro de las críticas de los sectores más duros del mileísmo. Bullrich, mientras tanto, busca mantener autoridad dentro del gabinete y evitar que la interna libertaria la erosione políticamente.

El intercambio de regalos activó inevitablemente las redes sociales. Usuarios revivieron memes y viejos rumores alrededor de Bullrich, especialmente los vinculados al episodio que protagonizó en 2009, cuando era diputada de la Coalición Cívica. En ese entonces dio positivo en un test de alcoholemia y su auto fue secuestrado, según reconstruyeron los medios en ese momento. Bullrich negó haber bebido en exceso: “Prácticamente no había tomado nada. Venía de un acto con una cena en Vicente López. Había un vino de bastante mala calidad, así que casi no tomé; tomé muchísima Coca-Cola. Si me da positivo y otro negativo con la misma máquina, habrá que ver si es un problema mío o del mecanismo”, dijo entonces.

El cruce de regalos expuso una interna que ya es abierta dentro del oficialismo. La tensión entre Villarruel y Bullrich no se desactiva y ambos gestos quedaron como muestra de una relación atravesada por reproches y desconfianza. Todo indica que el conflicto seguirá escalando cuando la ministra desembarque en la cámara alta.