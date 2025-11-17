Guerra de periodistas: Luis Gasulla dijo que Roberto Navarro "está saltando de vereda"

"Seguramente deben de haber robado, hay muchas cosas que no explican. La obra pública estaba cartelizada y que se ponían de acuerdo, no tengo la menor duda. Lo estuvo antes de Cristina, lo estuvo con Cristina, lo estuvo con Macri y ahora no hay obra pública. Eso es cierto”, reconoció Roberto Navarro en un segmento de su ciclo streaming que fue difundido por el portal Política Analizada.

El periodista y fundador de El Destape, en conversación con Ariel Lijalad, se refirió a la causa del llamado Cuaderno de las Coimas, que se encuentra en pleno proceso de juicio. “No hay cómo explicar que el secretario de Cristina tenía 40 millones de dólares, eso es cierto. Como mínimo habría tráfico de influencia de ese hombre”, destacó Navarro señalando al fallecido Daniel Muñoz.

“El hecho de que Cristina haya hecho tantos negocios con Lázaro Baez y Cristóbal López, porque los departamentos y los hoteles pasaban por el mismo lugar, generan dudas. A mí me generan dudas”, continuó el Navarro y cerró contando una anécdota de Alberto Fernández, en el que en el entonces presidente le informó que iba a publicar una nota en una revista detallando que Cristina Kirchner era culpable del caso Vialidad.

El empresario periodístico reconoció que hubo manejos difíciles de explicar en la obra pública durante varios gobiernos. Esta sorprendente declaración fue retomado por Luis Gasulla. En su programa de El Observatorio, el periodista apuntó: "Navarro está saltando de vereda". La crítica de Gasulla se centró tanto al creador de El Destape como a Jorge Rial, dando a entender que los dos comunicadores están adoptando una repentina opinión anti-K, porque "al parecer están buscando quién los financie".

“Hicieron un periodismo de mierda durante años para ensuciar al periodismo de investigación. Difamaron, ensuciaron, mintieron y al final teníamos razón nosotros”, expresó Gasulla y concluyó: “Chorearon con la obra pública, ¿quién mentía? Una vez se termina conociendo la verdad. ¿Vos le crees al arrepentimiento de Navarro? Seguido a la pregunta, el ciclo transmitió un fragmento de una editorial radial de Roberto Navarro defendiendo a Cristina en la causa de obra pública y acusando que el armado esta dentro del proceso de lawfare.