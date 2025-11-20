Audio incómodo: Milei de quebró con Gabriel Anello por el Coimagate

“No quiero entorpecer el actuar de la Justicia. La Justicia siga actuando y haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz”, afirmó Javier Milei en diálogo radial con Gabriel Anello. En el ciclo de Radio Mitre, el presidente se refirió al caso de las coimas de ANDIS y con la voz quebrada aseguró: “Lamentablemente, la política tiene esa mugre que es la complicidad de los medios”.

El mandatario libertario desligó a su gobierno de la causa iniciada por las grabaciones de Diego Spagnuolo y apuntó contra los medios, de manera general, que difundieron las escuchas. “La política la juegan muy bien con los medios, arman causas demás. Se los planta en los medios de comunicación, eso hace que la Justicia se tenga que mover a investigar”, explicó Milei y fundamentó que estas causas se abrieron para tratar de perjudicar al gobierno en las elecciones de medio término.

La causa que investiga supuestas coimas y adjudicaciones direccionadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a sacudir la agenda política esta semana con la indagatoria del extitular del organismo y nuevas medidas sobre empresarios vinculados al expediente. La fiscalía federal que conduce Franco Picardi sostiene que existió un mecanismo sistemático de sobreprecios y pagos ilegales que habría favorecido a determinadas droguerías y firmas proveedoras de medicamentos e insumos para programas de discapacidad.

Spagnuolo llegó a Comodoro Py para prestar declaración ante el juez Sebastián Casanello y, según los cronistas que siguieron la indagatoria, se negó a contestar preguntas del juez y del fiscal, opción prevista por la ley. Su presentación duró alrededor de una hora y media; luego, su defensa matizó su postura y buscó deslindarlo de las acusaciones mayores, admitiendo a la vez vínculos personales con algunos de los operadores mencionados en la causa.

En su exposición ante la prensa y figurando en su estrategia de defensa, Spagnuolo cuestionó la cronología y la verosimilitud de algunas pruebas del expediente. “Los cinco millones se anuncian como que se los dieron el 11 de junio, las fotos son del 13 de agosto. O sea, tardaron dos meses y dos días en juntar los cinco millones para un viaje o no son contemporáneos”, afirmó, en un pasaje reproducido por los medios.

La pesquisa, iniciada tras la difusión de audios y documentación incautada en allanamientos, imputó a una quincena de personas por delitos que incluyen cohecho, defraudación y asociación ilícita. Entre los principales nombrados figuran, además de Spagnuolo, el empresario Miguel Ángel Calvete —detenido y que se negó a declarar— y el operador Daniel Garbellini, señalado en el expediente como pieza clave para direccionar contrataciones. En los registros judiciales también aparecen empresas proveedoras, encabezado por la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker, que habrían pagado porcentajes sobre los contratos adjudicados.

Una de las aristas que más impacto político generó es la mención, en algunos de los elementos probatorios que la fiscalía incorporó, del nombre de Karina Milei — secretaria general de la Presidencia— como posible receptora de retornos por parte de los operadores. La nota pública sobre este punto generó una respuesta del gobierno que, por ahora, niega irregularidades y denuncia operaciones de “desestabilización”.

Los fiscales estiman que el esquema habría aplicado porcentajes fijos del 8% sobre las compras y contratos, lo que según cálculos preliminares implicaría sumas millonarias desviadas de fondos destinados a programas de salud e inclusión para personas con discapacidad. De ese porcentaje, según las grabaciones analizadas y difundidas por los medios, un 3% se dirigían a la hermana del presidente. Las denuncias y las pruebas incautadas son la base de los pedidos de indagatoria y de las detenciones ordenadas en los últimos días.