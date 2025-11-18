Agustín Laje provocador: "Néstor y Chávez son cadáveres putrefactos"

"Qué lindo que se ha puesto todo", destacó Agustín Laje en su cuenta de X. El referente intelectual de la derecha local posteó una reflexión sobre los últimos acontecimientos en los que los movimientos libertarios, conservadores y liberales se posicionaron con distintos triunfos electorales en Latinoamérica. También detalló el derrotero de los diversos líderes populares vinculados a la izquierda y la socialdemocracia.

"Pensar que, hace dos décadas, cuando iba al colegio, decir que no eran 30.000 te costaba una sanción; el Che era un santo laico que estampaba camisetas; Néstor y Cristina encabezaban una revolución ‘nacional y popular’; Chávez y Maduro construían la ‘Patria Grande’; Evo y Correa secundaban esta empresa; Cuba se arrogaba la paternidad del ‘socialismo del siglo XXI’; Obama consolidaba una agenda progresista dentro y fuera de Estados Unidos, y decir que uno era de derecha, en cualquier rincón, era tabú", repasó Laje, quien en sus inicios fue apadrinado por el intelectual ultraconservador Nicolás Márquez.

A continuación, el autor de El libro negro de la nueva izquierda y de La batalla cultural: Reflexiones críticas para una Nueva Derecha remarcó: "Veinte años después: nos cagamos en las mentiras del setentismo, y afirmar que no fueron 30 mil se convirtió en un lugar común; ya nadie usa las remeras del Che: el socialismo revolucionario ya no está de moda; Néstor y Chávez son cadáveres putrefactos; Cristina está presa por corrupta; Maduro y su narcodictadura están rodeados por fuerzas norteamericanas y pueden caer en cualquier momento; el régimen cubano no inspira nada más que horror; Evo está escondido por pedófilo y Correa escondido por ladrón".

Al final del posteo, el presidente de la Fundación Libre elogió la llegada al poder de Javier Milei y Donald Trump y cómo esto influyó en la juventud en estos últimos años. "La agenda woke está en crisis, y la juventud occidental empieza a girar rápidamente a la derecha, incluso en lugares tan complicados como España", cerró el escritor cordobés y ex becado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, dependiente de la National Defense University de Estados Unidos.

En la actualidad, Agustín Laje es director de la Fundación Faro y ocupa hoy un lugar estratégico y simbólico en La Libertad Avanza. Su papel no es el de un militante cualquiera: se ha convertido en uno de los ejes intelectuales del proyecto libertario que encabeza Javier Milei, articulando su discurso cultural, político y teórico dentro de la fuerza oficialista.



En las recientes elecciones legislativas, Laje analizó el triunfo de LLA como un “espaldarazo a un Gobierno que necesita gobernabilidad” y vaticinó una nueva etapa marcada por una “racionalidad política distinta”. Señaló que Milei abrió puentes con gobernadores no kirchneristas, lo que según él refleja un giro hacia mayor pragmatismo y responsabilidad de Estado. Para Laje, esto no implica una renuncia a los principios libertarios; al contrario, advierte que “el Presidente va a moderarse en muchos casos, pero la militancia más dura será lo que siempre fue”.

Su perfil público combina análisis político con proyección internacional. Recientemente participó en la CPAC de Hungría 2025 a través de su rol en la Fundación Faro. En el horizonte electoral, algunos sondeos lo posicionan como uno de los referentes con mejor imagen dentro del espacio libertario. Además, no descarta una candidatura si Milei lo propone, lo que refuerza la idea de que su influencia podría convertirse también en poder formal.