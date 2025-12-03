La crisis de identidad del peronismo, analizada desde adentro del movimiento

El debate sobre cómo debe seguir el peronismo se vive con especial intensidad, como es de esperar, entre los que están inscriptos en ese movimiento.

Juan Cabandié, que fue uno de los fundadores de La Cámpora pero que hoy se encuentra alejado, fue uno de los que expresó una opinión. “El peronismo no es un partido de la izquierda latinoamericana. Néstor y Cristina se acercaron a la izquierda nacional y al progresismo. Algunos de esos progresistas pasaron al peronismo; yo los llamo neoperonistas. El problema es cuando esos conducen. Que no se enoje nadie, pero el progresismo a veces está más del lado de lo estético que de las transformaciones, son consignistas. Si seguimos por este camino en diez años le peleamos el cuarto lugar a Myriam Bregman”.

Daniel Santoro, el reconocido artista y pintor, fue en el mismo sentido. “Cuando el peronismo cae en capturas ideológicas, entonces se convierte en un peronismo de derecha o un peronismo de izquierda. Uno se asume como peronista de izquierda y ese sería el verdadero peronismo, y el otro se asume como peronista de derecha y ese sería el verdadero peronismo. La captura ideológica es la que hace que el peronismo pierda el pie en lo popular, la cuestión del pueblo nunca tiene captura ideológica”.

Graciana Peñafort, abogada y militante, también insistió con la idea de evitar caer en dogmatismos: “Si no cambiamos vamos a ser una minoría intensa”.

Pedro Rosemblat, el influencer que creó el canal de streaming Gelatina, sostuvo: “Algo que nos costó caro fue aferrarnos a las narrativas que tuvieron nuestros gobiernos, comprar la retórica que nos impusieron: mucho más globalista y de izquierda de lo que verdaderamente fuimos y de lo que esencialmente somos, y eso nos genera problemas graves en nuestra relación con el mercado. Que cuando nosotros ganamos las elecciones suban el dólar y el riesgo país no es algo de lo que sentirnos orgullosos”.

Jorge Rial, periodista del streaming Carnaval y conductor, fue aún más a fondo: “A mí me causa gracia cuando desde el peronismo se habla de la derecha como algo ajeno. Como si el peronismo fuese de izquierda. El peronismo es intrínsecamente de derecha; nació de un General que estaba cerca de las ideas de Mussolini. Cuando el peronismo dice: ‘Tenemos que salir a conquistar a la derecha’, yo les digo: ‘Es lo más fácil del mundo, ¡hagan peronismo!’”.

Ofelia Fernández, otrora legisladora y hoy una militante de Juan Grabois, también dio su parecer. “El peronismo está peleado con su época, ahora estamos en una versión conservadora, divorciada de su realidad. Nadie quiere reproductores del status quo porque el status quo está roto y está haciendo sentir mal a todo el mundo. Entonces hasta que no presentemos una disrupción alternativa igual de radicalizada pero totalmente conectada con la época, va a ser imposible para mí”.