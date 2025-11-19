Andrea Bocelli en la Casa Rosada: Milei esperaba un concierto y el italiano no quería cantar

El presidente Javier Milei recibió al tenor italiano Andrea Bocelli en Casa Rosada para condecorarlo con la Orden de Mayo, una de las máximas distinciones que entrega el Estado argentino a personalidades que se destacan por su trayectoria. El encuentro, que tuvo lugar en el Salón Blanco, incluyó un breve intercambio entre el mandatario y el músico, y generó expectativa en el entorno oficial respecto a una posible interpretación en vivo.

Durante la charla previa a la ceremonia, Milei —conocido por su afición a la ópera— le compartió a Bocelli su admiración por los compositores italianos Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini. El gesto fue bien recibido por el artista, que agradeció la condecoración con palabras breves y amables.

En el Gobierno circulaba, desde horas antes, la posibilidad de que Bocelli ofreciera una pequeña presentación musical. Incluso se había mencionado la chance de que interpretara hasta cinco piezas en formato íntimo. Sin embargo, eso no ocurrió. Tras recibir la medalla, el tenor se dirigió al piano y ejecutó una versión instrumental de Por una cabeza, el clásico tango de Gardel y Le Pera. No cantó.

Finalizada la interpretación, agradeció los aplausos y explicó su decisión: “Nosotros estaríamos encantadísimos de cantar, pero de verdad, después de dos conciertos y a esta hora de la mañana… haría una brutta figura (un papelón)”, dijo, en referencia a que no se sentía en condiciones vocales para realizar una presentación formal. Luego agregó: “Canten ustedes juntos lo que quieran”, dijo, invitando a una suerte de karaoke presidencial.

Ante la incomodidad del momento, el tenor volvió a sentarse frente al piano y, esta vez, sí cantó: interpretó Bésame mucho, la célebre canción de la mexicana Consuelo Velázquez, en una versión breve y celebrada. Al concluir, expresó que tanto el lugar como el homenaje merecían “mucho más y mucho mejor”, y que, para eso, sería necesario organizar la presentación con el tiempo y las condiciones adecuadas.

En paralelo, la Orquesta de Aeropuertos Argentina, invitada especialmente para la ocasión, interpretó el fragmento final de Nessun Dorma, uno de los momentos más conocidos del repertorio de Bocelli. El tenor se limitó a escuchar desde su lugar, sin intervenir.

El gesto fue respetuoso y bien recibido, pero varios de los presentes, incluidos funcionarios y asesores que habían suspendido actividades para estar allí, se retiraron con sabor a poco.