Baby Etchecopar sobre los viajes de Milei: "Quédate acá, hermano, solucioná los problemas"

En la reciente editorial de Basta Baby por A24, Baby Etchecopar volvió a apuntar contra Javier Milei, esta vez centrado en lo que considera un “exceso” de viajes del Presidente a Estados Unidos. El conductor, que suele criticar al mandatario, cuestionó que Milei se ausente mientras —según planteó— persisten los problemas económicos y sociales más urgentes.

Etchecopar recordó que Estados Unidos fue un actor clave durante el mandato de Milei, tanto por el apoyo financiero en la campaña de octubre como por la seguidilla de visitas institucionales posteriores, muchas de ellas acompañadas por su hermana Karina. En ese marco, reclamó que el Presidente “se quede en Argentina” y priorice la situación interna antes que sus vínculos internacionales.

Luego, pronunció un editorial cargado de críticas directas:

“Es una vergüenza que el Presidente, que todavía no solucionó ningún problema en la Argentina —económico, que la gente está cagada de hambre, que los negocios están cerrando, que nadie tiene plata en los bolsillos— viaje a USA todos los días. Si hubiese estado vivo mi viejo, El Vasco, hubiera dicho: “¿Pero qué tara tenés, pelotudo, con Estados Unidos?”, disparó.

“Está enamorado de Estados Unidos: va, los mira y los aplaude con la carpetita. Basta, hermano, quedate acá. Vení acá. Solucioná los temas acá. La hermana el otro día viendo a Tini, que es un guiño a Lali Espósito. Esta política berreta de decir ‘esta sí y la otra no. Qué país mersa y aburrido.”, concluyó.

El descargo del conductor volvió a instalar el debate sobre la frecuencia de los viajes de Milei y su impacto en la percepción pública de la gestión.