Nuevo libro: Macri cuenta cómo mejoró la relación con su padre a partir del secuestro

“Nunca volvimos a hablar con papá del tiempo del secuestro. Como siempre, para él el pasado era algo que debía ser archivado o enviado a la papelera. Toda su actuación durante aquellos días dramáticos fue impecable. Hizo todo lo que un hijo puede esperar de su padre y más. Su amor no tuvo fisuras. Estuvo sin dormir durante catorce días esperando cada llamado de los secuestradores. Era un león enjaulado, rabioso y lleno de impotencia", detalló Mauricio Macri en un fragmento de "Franco", su reciente libro, que subió a su cuenta de Instagram.

Acompañado de una fotografía en blanco y negro de un joven Mauricio Macri junto con su padre, Franco Macri, cuando fue liberado de sus captores. El exJefe de Estado expresó: "Pido disculpas a los lectores por haberme detenido demasiado en este hecho de mi propia biografía. Tengo un motivo. En el momento de mi liberación, me encontré con el enorme amor de mi padre, correspondido por el mío hacia él, de un modo que nunca antes nos había sucedido a ninguno de los dos. Lo que yo no sabía es que allí, primero sin notarlo y después de manera cada vez más evidente, comenzaba la etapa más difícil de mi relación con él”.

Macri publicó recientemente un libro íntimo y revelador sobre su padre en el que examina con crudeza una relación familiar marcada por la admiración, el reproche y una tensión permanente. Según el fundador del PRO, su padre fue “mi maestro más influyente y también mi mayor antagonista”. En el texto, el hijo elogia a su progenitor. Lo describe como un inmigrante italiano que se hizo a sí mismo, un empresario colosal que construyó un imperio, pero también le recrimina sus contradicciones emocionales profundas que ponían en riesgo lo que había logrado.

A lo largo de sus 224 páginas, resurge la figura de Franco Macri en los recuerdos del ex mandatario que estaría atravesada por un “agujero emocional” difícil de sanar. Uno de los pasajes más dramáticos del libro es cuando el mismo Mauricio Macri reconstruye el secuestro que sufrió en 1991, durante 12 días, a manos de la llamada “Banda de los Comisarios” , una red integrada por policías de la Policía Federal.

En el relato describe cómo ese episodio cambió para siempre su vínculo con su padre. Franco Macri lideró personalmente la negociación y el pago del rescate (unos 6 millones de dólares, según relata el ex presidente). Según el propio Mauricio, la experiencia marcó un antes y un después emocional entre ellos, porque la relación oscilaba entre el amor profundo y la asfixia, un equilibrio frágil que se rompió con la crisis del secuestro.

El 24 de agosto de 1991, el empresario Mauricio Macri fue interceptado frente a su casa en Palermo, golpeado, encapuchado y encerrado en un ataúd por sus secuestradores, que lo trasladaron a un sótano húmedo donde lo mantuvieron cautivo durante casi dos semanas. El rescate se realizó mediante intermediarios de máxima confianza, incluido Nicolás Caputo, amigo íntimo de la familia. Tras su liberación, varios de los secuestradores fueron condenados: siete ex policías recibieron penas de reclusión perpetua por secuestro extorsivo y asociación ilícita.

Hasta el momento, Mauricio Macri es autor de al menos tres libros recientes que han marcado su reaparición pública. Su primer título, Primer tiempo (2021), es una memoria íntima de sus años como presidente de la Nación (2015–2019): en más de 300 páginas, reconstruye sus decisiones, sus logros y las dificultades de gobernar, y analiza “las duras batallas” que, según él, debió enfrentar contra el populismo.

Su segundo libro, Para qué: Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo (2022), profundiza en su visión personal y política más allá de la gestión presidencial. El empresario explica que en esta obra reflexiona sobre su camino, su vocación y los motivos que lo empujan a seguir comprometido públicamente: “es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él”. De la trilogía de publicaciones escritas por Macri, "Franco" es la más personal del ex presidente.