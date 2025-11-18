María Eugenia Vidal le responde a un tuitero por su departamento: "No tengo no una sola causa en la Justicia"

En una respuesta pública marcada por el reproche, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal salió al cruce de un usuario de Instagram que le reclamaba ir “presa”. Ante la acusación directa de que debería estar detenida, Vidal fue tajante: “No tengo ni una sola causa en la Justicia después de 25 años de trabajar en el sector público”.

La defensa se produce justo en medio de la polémica por la operación inmobiliaria que la vincula con la compra de un inmueble en la exclusiva zona de Recoleta. Según informa el diario Página/12, Vidal adquirió un departamento en 2019 por un valor cercano a los u$s 500.000 (o u$s 340.000 según denuncias anteriores) apenas salió de la gobernación, lo cual generó sospechas por la diferencia entre lo declarado en sus bienes y el valor del inmueble.

La denuncia penal se presentó en octubre de 2022 por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero con base en inconsistencias en la declaración de bienes de Vidal. No obstante, en marzo de 2025 la Justicia dictaminó su sobreseimiento por falta de pruebas para avanzar.

De esta forma, Vidal intenta acallar la presión mediática y política que se desprende de un tema que, para muchos, pone en cuestión la coherencia entre su patrimonio declarado, su historial en la función pública y una inversión inmobiliaria de alta gama.

El episodio del tuitero y su respuesta pública también reflejan otro aspecto: la tensión creciente entre figuras políticas y el escrutinio ciudadano en redes sociales. Para Vidal, su contrapunto fue directo y sin concesiones: no solo negó tener causas abiertas sino que además reivindicó su trayectoria pública.

La operación cuestionada —la compra del departamento en Recoleta— continúa siendo un hito central en su perfil público, ya que incluso fue considerada por opositores como “imposible de justificar” dado lo que declaraba hasta ese momento.