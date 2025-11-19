Los bienes de la funcionaria de Economía a la que le encontraron US$ 700 mil

Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, presentó su declaración jurada en julio pasado ante la Oficina Anticorrupción (OA) consignando un patrimonio total de 46.872.077 pesos y apenas US$ 45.000 al tipo de cambio del 31 de diciembre. Sin embargo, en un allanamiento realizado en el marco de la causa por presuntas coimas en la ANDIS, la Justicia secuestró en su domicilio “cerca de US$ 700.000 y otras divisas”.

En su declaración jurada la funcionaria consignó además seis departamentos en la Ciudad de Buenos Aires –con distintas participaciones (una del 50 % y otra del 25 %)– adquiridos entre 2011 y 2014 por donación, con tasaciones que van desde $ 145.000 hasta $ 11.968.282 según valor fiscal declarado. Asimismo, declaró un auto Peugeot 208 modelo 2021 ($ 3.635.400) y una moto Zanella Styler 150 ($ 140.000).

En cuentas bancarias consignó dos cajas de ahorro en pesos –$ 2.703.443 y $ 9.268.014– y una en dólares por la que figuraban US$ 1.801.880 al tipo de cambio oficial de la fecha.

Todas estas figuras arrojan un contraste llamativo: mientras la declaración jurada sumaba un equivalente declarado de US$ 45.287, el hallazgo en su domicilio fue de casi US$ 700.000.

La dimensión de lo incautado generó la renuncia de Calvete a su cargo en el Ministerio de Economía, aceptada tras confirmarse el operativo policial .