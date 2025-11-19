Las galas de ópera se mudan de Olivos a la Rosada: hoy cantó Andrea Bocelli

Javier Milei suele invitar a su residencia de Olivos a varios comensales para que lo acompañen a ciertos eventos dominicales que realiza. Desde el periodista Alejandro Fantino hasta el economista Juan Carlos de Pablo, han asistido a las cenas en el que se proyectaban películas nacionales a estrenar, como "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por la dupla Cohn-Duprat; o para escuchar fragmentos de ópera, incluso cantado por el mismo mandatario.

Pero hoy la cita se mudó de locación. El cantante Andrea Bocelli llegó a la Argentina para ofrecer dos conciertos muy esperados. El tenor italiano se presentó el 17 de noviembre en el Teatro Colón, en lo que fue su primera vez en ese prestigioso coliseo porteño. La venta de entradas fue frenética: se agotaron en tan solo un par de horas. Debido a la gran demanda, Bocelli sumó un segundo show al día siguiente, el 18 de noviembre, en el Hipódromo de San Isidro, con un repertorio más moderno y pensado para un público masivo.

Curiosamente, su llegada al país incluyó un gesto simbólico con el presidente Javier Milei, un declarado amante de la ópera. Milei recibió a Bocelli en la Casa Rosada, donde le entregó la “Condecoración de la Orden de Mayo”. El acto se celebró en el Salón Blanco: Bocelli fue agasajado con canapés y un reconocimiento diplomático por parte del Gobierno, con la presencia de funcionarios y representantes de la embajada italiana.

Tras recibir la condecoración, Bocelli ofreció un mini concierto íntimo: se sentó al piano y tocó el tango “Por una cabeza”, luego interpretó “Bésame mucho” y más tarde se escuchó la versión de la “Donna non vidi mai” de Pavarotti. En sus palabras de agradecimiento, el tenor dijo sentirse como en un sueño, alabó la cálida recepción argentina y expresó su deseo de volver pronto.

“Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto”, señaló el artista italiano. Asistieron al evento, en primera fila, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. Sumados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros, Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También el asesor presidencial, Santiago Caputo.