Visitas restringidas: quiénes fueron a ver a Cristina Kirchner desde que está presa

El 17 de junio de 2025, Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir en su departamento de Recoleta la condena a seis años de prisión domiciliaria dictada en la causa Vialidad. Desde entonces, la ex presidenta convirtió su cuenta oficial de X (@CFKArgentina) en la única fuente primaria y verificable de las visitas que recibe, publicando fotos, nombres y detalles de cada encuentro. A continuación, la lista completa y cronológica de las personas públicas que ella misma dio a conocer hasta el 20 de noviembre de 2025, justo cuando el Tribunal Oral Federal 2 endureció las reglas y limitó las visitas a dos por semana, máximo tres personas y dos horas por encuentro.

Junio 2025

• Vera Jarach (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Fue la última foto juntos antes del fallecimiento de la histórica referente de derechos humanos.

Agosto 2025

• Ernesto Samper (ex presidente de Colombia) y Gabriela Rivadeneira (ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador).

• David Edwards (secretario general de la Internacional de la Educación) y Sonia Alesso (secretaria general de CTERA).

Septiembre 2025

• Esmeralda Mitre. La actriz llevó un libro y recibió otro dedicado por Cristina Kirchner con la frase “para que sigas diciendo la verdad”.

Octubre 2025

• Paco Ignacio Taibo II (escritor mexicano y director del Fondo de Cultura Económica).

• Silvio Rodríguez y Niurka González (el cantautor cubano y su esposa flautista).

• Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo), en la víspera de su cumpleaños 95.

• Carlos Maslatón. El abogado libertario, crítico histórico del kirchnerismo, coincidió esta vez en varios diagnósticos.

Noviembre 2025

• Ricardo Quintela (gobernador de La Rioja).

• Benjamín Ávila (director de Infancia Clandestina) y Andrea Casamento (actriz).

• Ana María Miranda Paz (diputada europea) y Ana Belén Pontón (portavoz del Bloque Nacionalista Gallego).

• Nueve economistas peronistas (en representación de más de ochenta profesionales) que le presentaron un documento con propuestas para un “modelo económico nacional de crecimiento productivo”. Esta reunión, realizada el 16 de noviembre, desató la reacción judicial y las nuevas restricciones.

Estas publicaciones oficiales con nombres y fotos que muestran un abanico que va desde íconos de los derechos humanos y líderes sindicales hasta artistas, gobernadores, ex mandatarios extranjeros y hasta figuras que en otro momento fueron adversarios políticos irreconciliables.

Con las nuevas limitaciones impuestas por el TOF 2, el departamento de la calle Juncal y Uruguay dejó de ser el punto de encuentro casi diario que fue durante cinco meses. Desde ahora, cada visita será excepcional.