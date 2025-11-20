El video viral de Lanata sobre cómo terminaría Cristina Kirchner

En redes sociales, la cuenta Indignado resucitó la editorial que grabó Jorge Lanata para su ciclo “Periodismo para todos” en octubre de 2016. En ese fragmento, el periodista de El Trece fue durísimo contra la expresidenta Cristina Kirchner y frente a cámara leyó un escrito titulado “Ojalá la historia la juzgue como la mierda que fue”. En ese momento, el conductor enfrentó a todo el arco kirchnerista y bautizó la separación política existente en el país, llamándola “la grieta”.

Convocado a una audiencia de mediación por la exmandataria peronista, que lo había denunciado por “daño contra el honor”, Lanata decidió hacer una breve respuesta al pleito judicial en su ciclo televisivo. En ese monólogo, el periodista también cargo contra el abogado Gregorio Dalbón, uno de los apoderados de Cristina Fernández de Kirchner. “¿Cómo le voy a contestar a Dalbón? Es el tipo que especuló con las víctimas de Once. Es el carancho de las víctimas de Once”, cuestionó.

“Viuda de Kirchner. Si yo me conmoviera con su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran, pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Les robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento porque nunca tuvo mérito propio, a no ser que se haya creído eso de que porque habla de corrido es una buena oradora”, continuó el periodista fallecido el 30 de diciembre del año pasado.

“Usted y su esposo hicieron retroceder a este país como nunca antes”, siguió Lanata y concluyó: “Me avergüenza que haya manejado este país ante la genuflexión de casi todos. Puedo ir a un juicio, a otro, a mil. A lo mejor me ganan uno y me puedo quedar sin nada. Yo viví gran parte de mi vida sin nada y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue”.

Curiosamente, hace unos días, la misma cuenta de Instagram viralizó un video de archivo en el que el abogado Gregorio Dalbón se cruzaba con Luis Gasulla. En el extinto ciclo televisivo “Todas las tardes” de Canal 9, el periodista afirmó: “Yo vengo del Hospital Álvarez simplemente para decirle a Dalbón que Cristina inexorablemente va a terminar presa”.

Al escuchar la declaración de Gasulla, el abogado lo desafió: “¿Cuánto querés apostar?”. Con cierta picardía, el periodista respondió: “No tengo plata. La plata la tienen ustedes”. Finalmente, los dos invitados al programa aceptaron jugarse por “el honor” y cada uno se propuso que iba a “pedir perdón” en caso de que el desafiado tuviese la razón. Hasta el momento, Dalbón no se disculpó con Gasulla.