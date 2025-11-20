El momento viral en qué Javier Milei le tendió la mano a Andrea Bocelli sin darse cuenta de que es ciego

La tarde en el Palacio de la Casa Rosada se presentó como una escena cuidadosamente montada para mostrar un acto de cultura, diplomacia y algo de espectáculo. El tenor italiano Andrea Bocelli, de gira en Buenos Aires, fue recibido por el presidente Javier Milei en el Salón Blanco del palacio de gobierno, quien le entregó la Orden de Mayo al Mérito, una de las distinciones más relevantes que otorga la Argentina a figuras destacadas de la cultura.

El propio Bocelli, visiblemente emocionado, declaró: “Vivo este momento como si fuera un sueño… Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este”. Durante la ceremonia, se produjeron instantes de convivencia formal y también de cierta improvisación: conversaron distendidos, Bocelli tocó al piano el tango «Por una cabeza» y luego cantó “Bésame mucho”.

Fue justamente en ese contexto que se produjo el gesto que rápidamente circuló en redes: Milei, con gesto cordial, extendió la mano para saludar a Bocelli. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que captó la atención fue la sorpresa post-acto: el italiano no respondió con el habitual apretón, y el tenor no correspondió el gesto debido a su condición de ceguera completa desde edad temprana. El Presidente se dio cuenta enseguida y le tomó la mano, y entonces sí hubo apretón.

Algunos interpretaron que la forma de saludarlo debería haber sido distinta, por ejemplo, ofrecerle verbalmente la mano, guiarlo suavemente hacia el apretón o simplemente inclinarse en señal de respeto. La escena se viralizó no tanto por la pompa del acto, sino por el fallo de comunicación que evidenció una desconexión entre el guión protocolar y la realidad del invitado.

Aun así, el momento no derivó en escándalo. De hecho, Bocelli continuó con la agenda sin mostrar incomodidad pública, y el acto siguió su curso. Pero el video —grabado por uno de los asistentes y subido a redes— muestra claramente a Milei con el brazo extendido, Bocelli con la mano ligeramente alzada sin encontrar el apretón, y un breve instante de vacilación antes de que se pasara al siguiente punto del programa.