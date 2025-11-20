El día que Esmeralda Mitre le rezó a Evita: "Hacé algo por mí que soy tan pobre en este momento"

Corre febrero de 2025. Esmeralda Mitre quiere visitar la tumba de su padre Bartolomé en el cementerio de Recoleta y en el camino se cruza con el panteón de Eva Perón, en el otro extremo ideológico. Pero la heredera del ex director de La Nación hace años se asume peronista. Se arrodilla ante los restos de la mítica Evita, le reza un rosario y luego le susurra: “Vos que hiciste tanto por los pobres, por favor, hacé algo por mí que soy tan pobre en este momento, me siento tan pobre en el alma”.

La heredera de los Mitre no es pobre en lo económico, pero venía de sufrir el episodio en el cual su propia familia intentó internarla con la excusa de una supuesta condición psiquiátrica para sacar ventaja en la disputa por los bienes.

Ahora, nueve meses después, Esmeralda recuerda la escena con Evita en su piso de la calle Copérnico, muy cerca del cementerio, en charla con NOTICIAS: “Yo antes tenía un pensamiento bastante crítico sobre ella y a medida que fui pensando y estudiando más, hay algo en lo que sí me sentí muy representada después del secuestro, que yo pensé que no iba a superar más eso, y sí lo estoy superando. Pensé que había tenido tantos temas terribles antes, y este del intento de internación fue el más terrible. Por eso le recé a Evita...”.

La que habla en esta entrevista -en la que por primera vez profundizará en sus contactos con el mundo K y con Cristina Kirchner- es una rara avis en el clan de los Mitre. Una Mitre peronista, que tampoco puede dejar de mencionar a Cristina aun cuando la conversación transcurra por otros carriles, como los de la flamante película que la tiene como actriz protagónica, “Putas”, estrenada en estos días. La manera en que CFK se cuela en medio de la charla es toda una señal de la increíble metamorfosis política de la rebelde de la familia.

Cuenta el director Demian Alexander: “Yo creía que Esmeralda tenía que hacer el personaje y la llamamos justo en un momento en que la había nombrado Cristina, pero yo no estaba al tanto de eso, no miro televisión. Ella pensaba que la llamábamos por eso, y no”.

Esmeralda le hace una seña para que se calle, pero ya es tarde.

Noticias: Perdón, ¿por qué te había nombrado Cristina?

Esmeralda Mitre: (Se sonríe). Bueno, si querés te cuento... Fue en el 2019, porque yo había sacado un tuit de que María Eugenia Vidal vivía en esta zona, que llaman “la isla”, me la encontré varias veces en la farmacia, después entrando a su edificio, y me pregunté cómo alguien con un sueldo estatal podía mudarse a un barrio como este. Y entonces Cristina, en el cierre de su campaña de ese año, contó eso y me nombró.

Noticias: Hace pocas semanas, en septiembre, la fuiste a ver y te sacaste una foto con ella en su prisión domiciliaria. ¿Cómo se dio eso?

Mitre: En realidad, yo con Cristina tengo diálogo hace bastante tiempo. Solo que esta es la primera vez que una de nuestras reuniones se hace pública...

Noticias: ¿Hace cuánto tienen diálogo?

Mitre: Desde el 2020, después de ese cierre de campaña. Empezó al año siguiente de esa campaña la relación.

Noticias: ¿Cómo llegaste a ella?

Mitre: Fue por el diputado Eduardo Valdés, que me parece una persona muy seria y es alguien a quien yo tengo mucho afecto. Él quiso hacer esta unión y nosotros nos juntamos para hablar, por supuesto, de cuestiones de poder, de cuestiones del diario.

Noticias: ¿Dónde se reunieron?

Mitre: Fue justamente en la casa que tiene el diputado Valdés, a quien respeto muchísimo y lo quiero decir, ojalá hubieran más personas como él: cultas, preparadas y honestas. Y la reunión fue junto a mis abogados, Daniel Llermanos y Gabriel Len.

Noticias: ¿Fue para conocerse o fue por algo en particular?

Mitre: En realidad fue para conocernos y hablar de toda la situación que estaba sucediendo con el diario.

Noticias: O sea que ella estaba interesada en lo que estaba pasando en La Nación, en tu pelea con la familia Saguier, los accionistas mayoritarios.

Mitre: Sí, interesada en lo del diario y en conocerme a mí también. Y a partir de ahí se dio una relación, digamos. Y, por supuesto, yo con Vidal también tengo una buena relación.

Noticias: ¿Cuántas veces se vieron con Cristina?

Mitre: No, nos vimos tres veces, cuatro veces, pero la primera vez que lo hicimos público fue ahora.

Galería de imágenes