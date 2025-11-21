Los secretos de ZARA, la primera funcionaria hecha con Inteligencia Artificial en Argentina

En un hecho sin precedentes en Argentina, el municipio bonaerense de Zárate oficializó a ZARA, una inteligencia artificial, como “funcionaria no humana” con rango de directora. El intendente Marcelo Matzkin firmó el Decreto Municipal Nº 532/25, que designó al chatbot como “Directora General de Atención al Vecino No Humana”, dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.

El decreto le otorga a la IA las facultades necesarias para tramitar expedientes y firmar resoluciones administrativas que resuelvan reclamos vecinales. Su nombramiento marca un hito, ya que el partido bonaerense se convierte en la primera ciudad del país en integrar formalmente un sistema de inteligencia artificial en su estructura estatal.

“ZARA no reemplaza a los trabajadores municipales, los potencia”, afirmó Matzkin, al presentar la iniciativa. En su visión, la IA permitirá “una atención más eficiente, constante y accesible, sin comprometer la calidad del servicio” para los ciudadanos. La herramienta digital estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para realizar trámites, recibir reclamos, gestionar turnos y responder consultas. Se asegura que gracias a su programación, ZARA dará “respuestas personalizadas” y derivará los casos complejos a las áreas correspondientes cuando sea necesario.

Desde el municipio destacan como ventaja principal la rapidez institucional: al automatizar procesos administrativos, se busca simplificar la burocracia, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer un canal permanente de atención ciudadana. Al mismo tiempo, la IA robustece la capacidad operativa del Estado, ampliando su cobertura sin desplazar al personal humano. El decreto también establece que las decisiones y respuestas que emita ZARA tendrán “la calidad de actos administrativos válidos y vinculantes para la Administración Municipal”, aunque podrán ser revisadas por un funcionario de rango superior, según lo estipulado por la normativa.

Como parte de esta apuesta por la innovación, Matzkin busca convertir a Zárate en un hub de Inteligencia Artificial. En esa línea, también decretó una exención tributaria de 15 años para empresas y startups que desarrollen IA y se radiquen en el municipio. El jefe comunal sostuvo: “Buscamos usar la tecnología para ser más ágiles y dar mejores respuestas a los vecinos”.